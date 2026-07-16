Óscar Langlet deja fiscalía que investiga delitos de servidores públicos; van 2 salidas de alto nivel en FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) sumó este jueves su segunda salida de alto nivel en menos de 48 horas, luego de que Óscar Langlet González dejara la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia.

El movimiento ocurre apenas unos días después de la renuncia de Ulises Lara López, quien encabezaba la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, por lo que la FGR acumula dos cambios en áreas estratégicas en un corto periodo, en medio de la administración de la fiscal general Ernestina Godoy.

Aunque circulan diversas versiones sobre los motivos de la salida de Langlet, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado que confirme si se trató de una renuncia, una remoción o de una reestructuración interna, por lo que hasta ahora las causas permanecen sin explicación oficial.

Reportan nueva baja en la FGR.

Óscar Langlet González fue removido como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia. pic.twitter.com/rPUrQPXdUb — Monica Garza (@monicagarzag) July 16, 2026

Óscar Langlet encabezaba una de las fiscalías clave de la FGR

Óscar Langlet González estaba al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, un área responsable de investigar presuntos delitos cometidos por funcionarios federales, así como conductas que afecten la impartición y administración de justicia.

Antes de encabezar esta fiscalía especializada, Langlet ocupó diversos cargos dentro de la institución, entre ellos el de coordinador de asesores durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero.

La salida de Langlet se suma a la de Ulises Lara López, quien dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes por motivos personales, de acuerdo con lo informado por el propio exfuncionario.

Con ambos movimientos, la FGR registra dos bajas de alto nivel en menos de 48 horas. Hasta ahora, la dependencia no ha dado a conocer quiénes ocuparán de manera definitiva ambas fiscalías especializadas ni si los cambios forman parte de una reorganización interna.

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MSL