Renuncia Ulises Lara López como fiscal especial de la FGR tras 6 meses en el cargo

Ulises Lara López renunció a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR.

Ulises Lara López renunció este martes a la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y a la vocería de la Fiscalía General de la República (FGR), “por motivos personales”.

Su separación ocurre apenas seis meses 6 y 13 días después de haber sido designado en el cargo por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, el pasado 1 de enero.

En ese entonces, Lara López agradeció la confianza de la fiscal y aseguró que continuaría “trabajando por la justicia”.

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“Les comparto que el día de ayer, la Lic. Ernestina Godoy ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, escribió en la red social X.

Les comparto que el día de ayer, la Lic. @ErnestinaGodoy_ ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia. pic.twitter.com/pinXbBukVA — Ulises Lara López (@UlisesLaraLopez) January 2, 2026

Fuentes dentro de la FGR confirmaron a La Razón que hasta ahora no existe una persona designada para sustituirlo .

Ulises Lara llegó a la FGR tras salida de Gertz Manero

Ulises Lara encabezó la unidad que investiga casos federales de alto impacto como parte de un proceso de reestructuración impulsado por Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la FGR el 3 de diciembre de 2025, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Hasta principios de 2026, Lara López se desempeñó como delegado federal de la FGR en Morelos. Previamente, trabajó junto a Ernestina Godoy como vocero y coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), entre 2020 y 2024.

Además, fungió como encargado de despacho de la FGJCDMX tras la salida de Ernestina Godoy, el 9 de enero de 2024, quien posteriormente fue designada consejera Jurídica del Ejecutivo Federal por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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cehr