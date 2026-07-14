Monreal rechaza que Morena proteja a Marina del Pilar por caso de audios

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no existen elementos para afirmar que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, haya cometido algún delito por los audios difundidos sobre gestiones relacionadas con la recuperación de su visa estadounidense, al tiempo que condenó el espionaje del que, dijo, ha sido objeto la mandataria.

En conferencia de prensa, Monreal respaldó la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quienes sostuvieron que los audios no revelan información reservada ni constituyen una conducta ilícita.

“La presidenta dijo con claridad que ese audio no comprometía ninguna información delicada ni constituía delito alguno por parte de la gobernadora de Baja California”, afirmó.

🚨“Es repugnante”: Ricardo Monreal aconseja a Marina del Pilar presentar una denuncia penal por la obtención y difusión de los audios que reveló @hdemauleon



El diputado de Morena sostiene que la gobernadora de Baja California fue víctima de espionaje ilegal.



📹 @Juan_OrtizMX… — Azucena Uresti (@azucenau) July 14, 2026

El legislador señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por García Harfuch, las y los gobernadores no tienen acceso a información confidencial de seguridad nacional, sino únicamente a información de carácter operativo y abierta.

Asimismo, consideró que el reconocimiento de la autenticidad de los audios por parte de la gobernadora representa “un gesto honorable”, al tiempo que calificó de “repugnable” el espionaje político.

“Yo creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje del que está siendo objeto. Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse en una sociedad regida por las leyes”, sostuvo.

Respecto a los llamados de la oposición para que Marina del Pilar solicite licencia mientras se investiga el caso, Monreal respondió que esa es una decisión que corresponde exclusivamente a la mandataria estatal.

“No saco raja política de los temas. Si hay delito, que se investigue; si hay una conducta antijurídica, que sea la autoridad la que lo determine”, expresó.

El líder parlamentario rechazó además que exista protección o encubrimiento por parte del Gobierno federal o de Morena.

“Morena no protege ninguna conducta antijurídica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado con creces que no acepta, no tolera y no encubre ninguna conducta ilegal”, afirmó.

Hugo Eric Flores dejará la bancada de Morena

En otro tema, Monreal confirmó que el diputado Hugo Eric Flores dejará la bancada de Morena, luego de asumir la representación del nuevo partido Paz ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El coordinador morenista descartó que exista alguna conducta antiética por parte del legislador y reconoció su trayectoria como aliado del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Desde antes sabíamos que estaba construyendo un partido político distinto a Morena, al PT y al Partido Verde. Cumplió los requisitos y ahora le han otorgado el registro como nuevo partido político”, explicó.

Monreal informó que conversó con Hugo Eric Flores, quien coincidió en que ya no puede permanecer como integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

“Él está de acuerdo en que ya no puede mantenerse en la bancada como miembro de Morena y seguramente pedirá licencia en los próximos días para separarse de esta responsabilidad. Es un hombre sensato y congruente”, concluyó.

🔴Hugo Eric Flores “está de acuerdo en que ya no puede mantenerse en la bancada como miembro de Morena”, dice el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal.



Adelantó que “seguramente pedirá licencia en los próximos días para separarse de esta responsabilidad”.… — Azucena Uresti (@azucenau) July 14, 2026

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MSL