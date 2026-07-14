Casi 60 mil detenidos y más de 489 toneladas de droga aseguradas en sexenio de Sheinbaum

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha detenido a casi 60 mil personas vinculadas a la comisión de delitos de alto impacto, derivado de la estrategia echada a andar para fortalecer a las distintas corporaciones que consigan reducir la capacidad operativa y financiera delincuencial.

De octubre de 2024 a junio de 2026 van 59 mil 582 personas detenidas, además se ha conseguido el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego, 489.98 toneladas de drogas y se ha logrado el desmantelamiento de dos mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, por parte del Ejército y la Marina.

“Estas acciones evitan que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representan una afectación directa a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales”, dijo.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, implementada a partir del 6 de julio de 2025 y hasta el 30 de junio pasado, se ha capturado a mil 674 personas por este delito.

Desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026, el secretario @OHarfuch, informa los siguientes resultados:



➡️ Han sido detenidas 59 mil 500 personas.



➡️ Se han asegurado 31 mil armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, entre ellas 2 mil kilogramos y… pic.twitter.com/pudj1dZo2G — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 14, 2026

Entre las operaciones relevantes de las últimas semanas, recordó que la semana pasada se detuvo a 11 personas en el Aeropuerto Intencionalidad de Tijuana; en Durango se detuvo a un cabecilla del Cártel del Pacífico; en Michoacán se detuvo a César N, señalado como parte de los responsables del ataque donde murieron cinco policías.

En cuanto al Plan Kukulkán, planificado durante años para garantizar la seguridad del Mundial, comentó que se coordinaron más de 20 dependencias federales, participaron más de 124 mil elementos.

“Nuestro país volvió a demostrar su capacidad para organizar eventos de talla mundial con profesionalismo, hospitalidad y una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La organización del torneo fortaleció la imagen de México ante el mundo y confirmó que las instituciones del Estado mexicano cuentan con las capacidades necesarias para planear y ejecutar dispositivos de seguridad de gran escala de manera coordinada y eficaz”, dijo.

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LMCT