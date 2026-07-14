Acción Nacional acusa rezago lector en educación básica; exige la renuncia de Mario Delgado

Un salón en una escuela de la CDMX, en foto de archivo.

Legisladores panistas aseguran que uno de cada dos niños de entre seis y ocho años presenta rezago en lectura y escritura; demandan evaluaciones, capacitación docente y mayor transparencia en la política educativa.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) acusaron que el Gobierno federal ha minimizado la educación primaria y advirtieron que más de 3.1 millones de estudiantes presentan rezago en habilidades básicas de lectura y escritura, por lo que exigieron la renuncia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

El vocero del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, afirmó que, de acuerdo con especialistas y expertos en pedagogía, uno de cada dos niños de entre seis y ocho años no está adquiriendo las competencias fundamentales de lectura y escritura dentro del Sistema Educativo Nacional.

Ante este panorama, el legislador propuso fortalecer la capacitación de docentes de educación básica, establecer estímulos para los profesores con mejores resultados en el aprendizaje de sus alumnos y crear un buzón de quejas para que madres y padres de familia denuncien deficiencias en las escuelas, como falta de materiales, obstáculos administrativos o negligencia de las autoridades educativas.

El diputado federal Federico Döring ı Foto: Cámara de Diputados

Döring también criticó la política educativa del Gobierno federal al señalar que el cierre del ciclo escolar sin evaluaciones nacionales representa un retroceso en el sistema educativo.

La falta de resultados nacionales es una regresión y deteriora las políticas públicas de educación Federico Döring



Asimismo, cuestionó las prioridades de la administración federal al asegurar que privilegia acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por encima del aprendizaje de los estudiantes.

“Tanto que presumen que la presidenta Sheinbaum es científica, pero en los hechos traiciona su convicción docente; no puede ser científica una mujer que traicione la educación. En vez de apoyar a los niños con recursos para que tengan mejores oportunidades educativas, solo está preocupada por darle nuestros impuestos a los maestros de la CNTE”, expresó.

Döring criticó la política educativa del Gobierno federal ı Foto: larazondemexico

Por su parte, la diputada federal del PAN, Paulina Rubio, sostuvo que la falta de indicadores y evaluaciones impide conocer el desempeño real de las políticas educativas.

“El problema de este Gobierno es que cualquier clase de política pública en materia educativa quieren que sea opaca y no permiten que sea medible. Mientras no sepamos cuáles son los verdaderos resultados y las estadísticas reales, será muy difícil mejorar cualquier estrategia en materia de educación”, afirmó.

La legisladora añadió que los programas de becas no son suficientes para atender el rezago educativo si persisten conflictos magisteriales que afectan la impartición de clases.

En tanto, la diputada local Laura Álvarez Soto señaló que el Gobierno de Morena se resiste a ser evaluado, lo que, dijo, impide conocer el estado real del sistema educativo y diseñar acciones para corregir sus deficiencias.

“Es increíble que el gobierno se preocupe más por cumplir caprichos de liderazgos sindicales que solo buscan heredarse plazas que por el bien y el futuro de los niños”, declaró.

Álvarez Soto también acusó que la administración federal prioriza recursos para sectores afines a la CNTE, mientras, aseguró, deja de atender el creciente rezago educativo de la niñez mexicana.

La diputada Paulina Rubio Fernández ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT