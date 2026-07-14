CNTE anuncia nueva movilización en CDMX para exigir a SEP y AEFCM cumplir acuerdos pendientes

Al interior de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzó a alistarse una nueva movilización que se realizará este próximo jueves para tomar vialidades en la Ciudad de México.

La Sección IX en la capital convocó a sus integrantes a una manifestación el 16 de julio, a las 9:00 horas, frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM), ubicadas sobre Isabel la Católica.

Aspecto de una marcha de la CNTE. ı Foto: Cuartoscuro

Los docentes argumentaron que tanto la AEFCM como la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han cumplido los compromisos asumidos durante las mesas tripartitas realizadas tras la huelga nacional emprendida por las distintas secciones del magisterio disidente.

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De acuerdo con la mesa de trabajo celebrada el 19 de junio entre la AEFCM, el ISSSTE y las secciones 9, 10, 11 y 60 de la capital, se acordó integrar los expedientes para otorgar 240 becas, mientras que la Federación realizaría las gestiones para contar con los recursos necesarios.

🚨 La CNTE volverá a las calles



La Sección 9 anunció una movilización para este jueves en la Ciudad de México.



Acusa un presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades educativas en una mesa de trabajo.



La concentración está convocada para las 9:00 horas… pic.twitter.com/VRmS5Z7u2d — Azucena Uresti (@azucenau) July 14, 2026

También se pactó analizar la homologación de prestaciones con otras entidades federativas, cuya eventual implementación deberá sustentarse en un estudio de impacto presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal.

Asimismo, quedaron pendientes el análisis para otorgar un bono adicional a los docentes, tomando como referencia los 40 días concedidos al personal jubilado; el pago de un estímulo por grado académico; la revisión de los expedientes de 4 mil 294 docentes para evaluar su basificación; y la recontratación de maestros desplazados, compromiso asumido por la AEFCM.

Integrantes de la Coordinadora bloquearon Paseo de la Reforma, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Además, se estableció como fecha límite el 30 de junio para que la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México emitiera las circulares sobre la ampliación de hasta ocho días de licencia para el cuidado de familiares enfermos u hospitalizados, entre otros compromisos.

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