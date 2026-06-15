‘La huelga sigue, las movilizaciones siguen’, afirma CNTE; refuerzos llegarán a CDMX, advierte

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó este lunes en conferencia de prensa que su movilización en demanda de que el Gobierno federal les responda a sus peticiones, seguirá.

A la par de la conferencia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó la caseta de cobro México-Cuernavaca, en Tlalpan.

En el anuncio de los maestros disidentes de esta mañana se afirmó que buscan continuar con las mesas de diálogo, pero insistieron en que esté la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Coordinadora advirtió que refuerzos llegarán de estados como Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Guerero, para fortalecer su plantón en la Ciudad de México.

Los líderes de las principales secciones de la CNTE enfatizaron que no habrá marcha atrás en su movilización e incluso negaron que el plantón en el Centro Histórico se haya debilitado, sino que se encuentran en periodo de relevos.

No obstante, también coincidieron en comentar que hay apertura para sentarse a dialogar y aseguraron que sí tienen propuestas para que sus exigencias tengan una salida, aunque en sus discursos mantuvieron las mismas peticiones.

El dirigente de la sección IX en la Ciudad de México, Pedro Hernández, remarcó que las respuestas hasta ahora recibidas de parte del Gobierno en materia de pensiones son insatisfactorias; sin embargo, hay apertura para volver al diálogo y accederían a una negociación.

“También decimos entonces que estas respuestas son insatisfactorias y que estamos en la capacidad de regresar a la mesa con los planteamientos y poder establecer entonces un marco de negociación que permita a este digno movimiento salir adelante”, dijo.

El dirigente de Zacatecas, Filiberto Fraustro, calificó como “desafortunadas” las declaraciones de la mandataria federal, de quien advirtió una “incapacidad” para responder concretamente a las “demandas legítimas” del magisterio. Además, negó que la movilización sólo tenga fines para satisfacer demandas cupulares, ya que de ser el caso no habría marchas en diversos puntos del país.

A pesar del reclamo, pidió que se retomen las mesas de diálogo con el magisterio e incluso aseguró que si la Presidenta los convocaba a una reunión este mismo lunes, estarían sin falta.

“Si hoy mismo por la tarde la presidenta nos cita para esa mesa de trabajo que tanto hemos estado solicitando, que tanto hemos exigido en todos estos meses, ahí estaremos, porque a nosotros sí nos interesa que se resuelva esta situación”, dijo.

La líder en Michoacán, Eva Hinojosa Tera, también señaló que se sigue en pie de lucha y llamó a que la Presidenta reconsidere al magisterio.

“Que reconsidere y pueda sentarse a atender al magisterio democrático del país. Por ello decimos y seguiremos aquí en pie de lucha porque nuestras demandas son justas. Y el deber de toda autoridad estatal y federal es atender al pueblo de México. Y nosotros somos pueblo. No olvidemos que somos maestros. Somos maestros de pie. Somos maestros de lucha constante”, dijo.

La dirigente en Oaxaca, Yenny Pérez, negó que la Coordinadora se niegue a dialogar y sostuvo que “hemos tenido la voluntad política 2 años en esta actual administración”.

Sostuvo que no se desistirán de ninguna movilización y que continuarán con la toma de casetas para este lunes y más tarde se volverá a sesionar para planificar las demás acciones en los próximos días.

Minutos antes de las 10:00 horas de este lunes, los profesores del magisterio disidente se posicionaron frente a las plumas de peaje de la autopista México-Cuernavaca para evitar que se cobre a los usuarios.

Lo hacen en protesta a la falta de resultados para obtener la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“Se informa a la ciudadanía que tienen el paso libre, es un regalo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.

“El Gobierno, cuando vas a pedirle algo, dicen que no hay dinero, pues que no haya entonces. El pueblo no tiene por qué pagar impuestos”, lanzaron después de alzar las plumillas.

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FGR