CNTE sigue paro tras consulta cuestionada; prevé tomar casetas

Campamento de la Coordinadora en calles del Centro Histórico de la capital, ayer.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá la huelga nacional y el plantón en el Zócalo, pese a denuncias internas sobre un posible “fraude” en la consulta de la Sección 22 de Oaxaca. El conflicto escaló después de que la dirigencia reportó una mayoría a favor de continuar las protestas, mientras grupos inconformes atribuyeron otro resultado al cómputo de sectores.

El acuerdo quedó en manos de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), que resolvió sostener las movilizaciones en la Ciudad de México y en estados con presencia del magisterio disidente.

Frente al conteo interno, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez, difundió que seis mil 162 docentes votaron por el receso y seis mil 337 por seguir con la protesta. Además, llamó a reforzar la presencia del movimiento.

TE RECOMENDAMOS: Docentes la abordan en Aguascalientes CSP abre cancha para Mundial Social en SLP

Días de protesta cumple la manifestación del magisterio

Maestros inconformes señalaron que una tabla atribuida al cómputo de 37 sectores arrojó siete mil 595 sufragios por entrar en receso. La denuncia apuntó a una presunta alteración de cifras para mantener la huelga, por lo que exigieron transparentar los mecanismos de integración.

Representantes de la Coordinadora defendieron el método de consulta y rechazaron las acusaciones de irregularidades. En una explicación ofrecida a La Razón, señalaron que los acuerdos internos no se determinan únicamente por el conteo preliminar de votos, sino mediante un proceso deliberativo que pasa por distintas instancias de discusión antes de ser validado formalmente por la asamblea.

Sobre el plan de acción para seguir con la protesta, la CNTE ratificó la exigencia de abrir y dar seguimiento a mesas tripartitas para todos sus contingentes y planteó una movilización central con otros sectores en defensa de la seguridad social.

Como parte de las tareas internas, la Dirección Política Nacional deberá integrar una comisión para reorganizar el plantón nacional y garantizar la seguridad de los contingentes movilizados. La Comisión de Documentos también elaborará un posicionamiento político ante lo que la Coordinadora calificó como una “deficiente atención” de las demandas centrales por parte del Gobierno federal.

La CNTE pidió la reparación del daño para los profesores Proceso Columbo González y Octavio Romero Jerónimo, integrantes de la sección de Guerrero, quienes resultaron heridos el 1 de junio. La Asamblea también se pronunció por la libertad de Kenia Inés Hernández Montalván y Jessie Alejandro Montaño Sánchez.

Además del debate interno, la disidencia anunció paso libre en casetas de acceso a la Ciudad de México para este lunes, con réplicas en entidades donde opera. Entre los estados mencionados aparecen Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Sobre el calendario, la ANR entró en receso y fijó una nueva sesión para hoy por la noche. Ahí revisará la respuesta de autoridades y el curso de las acciones.