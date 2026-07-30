Alito Moreno reta al INE:‘No me van a callar’ tras sanción por publicaciones contra Morena

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de intentar limitar la libertad de expresión tras la resolución que ordenó retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”.

El dirigente sostuvo que mantendrá sus señalamientos y afirmó que no modificará su postura.

“Conmigo se equivocan, conmigo se toparon con pared. A mí no me van a callar, a mí no me van a asustar y mucho menos nos van a doblar”, declaró.

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A la opinión pública. pic.twitter.com/GP9qyL8kPK — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 31, 2026

Moreno aseguró que continuará expresando sus críticas al partido en el gobierno y afirmó que el PRI defenderá la libertad de expresión y la democracia.

“El PRI y millones de mexicanas y mexicanos vamos a defender a México con inteligencia, con capacidad, con la razón”, señaló.

A través de un video publicado en sus redes sociales, anunció que llevará sus denuncias a instancias internacionales, al considerar que el país enfrenta un deterioro democrático.

“Vamos a advertirle al mundo en todos los foros internacionales que el gobierno de México es una amenaza para la democracia; están construyendo una dictadura”, afirmó.

El líder priísta hizo un llamado a las fuerzas de oposición para actuar de manera conjunta frente a Morena y advirtió que la disyuntiva para el país es “libertad o dictadura”, concluyó.

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MSL