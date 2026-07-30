‘Esto viene en la ley, no de nosotros’: INE responde a críticas del PRI por sanción a ‘Alito’

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, defendió la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias que ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar publicaciones en las que llamó “narcopartido” a Morena, al sostener que la autoridad electoral únicamente aplicó la legislación vigente en materia de calumnia electoral.

Durante la sesión del Consejo General, Castillo Loza respondió a las críticas del PRI y sostuvo que las publicaciones denunciadas atribuían la comisión de delitos a Morena sin contar con elementos objetivos que respaldaran esas afirmaciones.

“Sí se utilizó la palabra ‘narco’. Entonces la pregunta es: ¿atribuirle ‘narco’ a alguien constituye la atribución de un delito? El Código Penal Federal establece expresamente tipos penales relacionados con narcóticos, narcotráfico y narcopropaganda. En el caso de las publicaciones en redes sociales, sí se utilizó la palabra ‘narco’ y esto encaja en la atribución de un delito”, afirmó.

🚨 @INEMexico responde al @PRI_Nacional: "Si no les gusta, cambien la ley".



El consejero del INE, Arturo Castillo, defendió la determinación que ordenó a @alitomorenoc retirar publicaciones contra Morena.



Sostuvo que Alito no tiene inmunidad procesal en este caso porque hizo… pic.twitter.com/ejk7DYF38V — Tania Gómez (@soytaniagomez) July 30, 2026

Agregó que “ninguna de las publicaciones que fueron retiradas contiene una nota periodística que respalde las acusaciones que se hacen en esas publicaciones”.

También rechazó que Alejandro Moreno estuviera protegido por la inmunidad parlamentaria, al señalar que emitió esos mensajes como presidente nacional del PRI y no como senador.

“Si no les gusta esto, cambien la legislación. Esto viene de la ley, no viene de nosotros”, respondió al insistir en que el INE sólo aplicó las normas aprobadas por los propios partidos.

Tras su intervención, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona cuestionó al consejero sobre diversos señalamientos públicos relacionados con acusaciones contra diversas figuras políticas de Morena, para sostener que el concepto de “narcopolítica” forma parte del debate público.

“¿Usted sabe que hay una imputación en Estados Unidos contra el exgobernador Rocha Moya por vínculos con el narcotráfico? ¿Usted sabe que hay imputaciones contra el senador Adán Augusto López por vínculos con La Barredora y temas de narcotráfico?, ¿Usted sabe que murió Héctor Melesio Cuén y que el exgobernador Rocha Moya está acusado de haber participado en una operación delictiva para asesinarlo?, ¿En qué contexto pone usted el concepto de narcopolítica que la Real Academia Española señala como la actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico?”, preguntó.

#ÚLTIMAHORA | Emilio Suárez Licona, @PRI_Nacional, respaldó desde la sesión del @INEMexico la postura de @alitomorenoc tras la resolución que ordena retirar de redes sociales los calificativos “narcopartido” y “narcopresidenta”.



El legislador afirmó que impugnarán la decisión y… pic.twitter.com/eo41Vll4VF — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 30, 2026

El consejero Castillo respondió de manera breve que esos elementos no formaban parte del contenido de las publicaciones denunciadas. “Sí, pero nada de esto está en su propaganda. Eso es justamente el punto”, respondió.

El representante de Morena ante el INE, Guillermo Santiago, sostuvo que la resolución no limita la libertad de expresión, sino que hace valer la legislación electoral vigente.

“Las resoluciones pueden favorecer o no a las partes, pero todas deben acatarse y, en su caso, impugnarse por las vías legales. Parece que el INE sólo es intocable cuando les da la razón; cuando no les gusta una resolución, entonces descalifican a la autoridad electoral”, reprochó.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL