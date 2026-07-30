Estas son las nuevas reglas de uso del TAG de CAPUFE

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó los nuevos lineamientos que serán aplicados en el telepeaje de las Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

CAPUFE tendrá nuevos lineamientos para el servicio de telepeaje en las Plazas de Cobro que tiene a su cargo, por lo que ahora los dispositivos electrónicos conocidos como Tag IAVE deberán estar en el parabrisas de los vehículos.

Precisaron que los dispositivos deberán estar debajo del espejo retrovisor, con la finalindad de que estos dispositivos puedan ser detectados por el TAG para poder pasar correctamente por las Plazas de Cobro.

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Modos de cobro de CAPUFE

CAPUFE tiene dos tipos de cobro con telepeaje:

Prepago simple , en el que se debe abonar saldo de forma manual en los dispositivos, mediante el Portal o aplicación IAVE. Para el caso de los TAG de otras marcas, el saldo se debe poner en la aplicación o plataforma que corresponda.

Pospago, con el que los cargos se aplicarán automáticamente en función de los cruces realizados a la tarjeta bancaria de crédito o débito que se encuentre registrada previamente.

Con estos lineamientos se pretende que el servicio de telepeaje se regule y optimice; además, también busca garantizar la agilidad y eficiencia en los cruces vehiculares por las Plazas de Cobro.

En caso de no contar con tarjeta electrónica, se deberá realizar el pago de la tarifa vigente conforme al tipo de vehículo al personal de cabina de manera directa, que se encuentra ubicada en los carriles multimodal de cada Plaza de Cobro.

Quienes tengan una tarjeta dañada o suspendida por adeudos acumuladas, o por cancelación de convenio no podrán acceder a los carriles esclusivos, por lo que se podrá dar el pago del peaje con el Cajero Receptor.

Estos lineamientos ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 29 de julio, por lo que comenzaron a ser aplicados a partir de este jueves 30 de julio.

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¿Cómo puedo crear una cuenta y registro de Tag IAVE?

Para poder hacer el registro del Tag IAVE se deberá ingresar a la página iave.capufe.gob.mx para darse de alta e ingresar los datos actualizados, con la finalidad de crear una cuenta para el servicio de Telepeaje de CAPUFE.

En esta se debe ingresar el tipo de usuario y la información personal, así como la forma de pago que se seleccionará y aceptar los Términos y Condiciones del Contrato de ahesión.

Los dispositivos Tag IAVE se deben vincular con la cuenta de cada usuario con los siguientes datos:

Número de Tag

Tipo de vehículo

Placa vehicular

Número económico en caso de ser usuarios transportistas

Una vez ingresados todos los datos necesarios se debe ingresar al apartado Dispositivos, dar clic en la Lista de Dispositivos y después seleccionar Activar para poder utilizarlo.

En caso de haber seleccionado la opción de cuenta prepago, se debe realizar una recarga mínima de 50 pesos para poder comenzar a utilizar el dispositivo de telepeaje.

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