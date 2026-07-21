Moderniza SICT plazas de cobro para pago electrónico de telepeaje

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que avanza la modernización de las plazas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

La dependencia señaló que actualmente los mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro ya cuentan con el sistema electrónico de telepeaje, lo que permitirá reducir gradualmente el uso de efectivo y agilizar el cruce de vehículos.

Este proceso de actualización lo lleva a cabo CAPUFE en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el propósito de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en las autopistas federales.

El telepeaje es un sistema que permite pagar el peaje de manera automática, sin detener el vehículo.

Funciona mediante un dispositivo llamado TAG colocado en el parabrisas del automóvil y lectores electrónicos instalados en las casetas los cuales detectan el TAG al momento de pasar y al ser identificado, el sistema realiza el cobro automático en la cuenta asociada del usuario.

Este mecanismo evita el intercambio de dinero en efectivo y mantiene una velocidad constante del flujo vehicular, lo que reduce filas y tiempos de espera.

El pago electrónico en las casetas permite a los conductores cruzar más rápido, mientras el pago en efectivo puede tardar alrededor de un minuto, el telepeaje realiza la operación en aproximadamente 10 segundos.

Además, se brinda mayor seguridad al eliminar el manejo de efectivo entre usuarios y personal de casetas.

Con estas acciones, el Gobierno de México, a través de la SICT, reafirma el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de modernizar la infraestructura carretera del país y facilitar la experiencia de viaje de millones de usuarios.

La SICT, encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que avanza la modernización de las plazas de cobro operadas por CAPUFE.



La dependencia señaló que actualmente los mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro ya cuentan con el sistema electrónico de telepeaje, lo que permitirá… pic.twitter.com/bLWjKd3cd6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 21, 2026

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