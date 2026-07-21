TV Azteca supera los 88 millones de espectadores durante la Copa Mundial 2026

Para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México eligió a TV Azteca: más de 88 millones de personas sintonizaron nuestra señal y nuestras transmisiones llegaron a 8 de cada 10 hogares del país. Una vez más, la pasión, el análisis y el humor que distinguen a nuestro equipo confirmaron que nuestra forma de contar el futbol es única.
Ese liderazgo se trasladó a todas las pantallas. Además de la señal de televisión por Azteca 7, las transmisiones gratuitas en el sitio web de aztecadeportes.com y las aplicaciones de Azteca Deportes y TV Azteca en Vivo alcanzaron a más de 80 millones de usuarios y generaron 128 millones de reproducciones, reflejando una audiencia que encontró en nuestros contenidos el lugar ideal para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde donde estuviera.
El estilo irreverente y cercano de nuestro talento trascendió la pantalla y convirtió cada partido y programa en una experiencia compartida por millones. Ese liderazgo se reflejó en más de 25.3 mil millones de minutos consumidos en televisión, entre partidos y programas, y también en las redes sociales, donde la cobertura superó los 2.6 mil millones de impresiones.
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Estos resultados también refrendan la confianza de nuestros socios comerciales, quienes eligieron a TV Azteca por su propuesta de valor única, capaz de conectar con millones de mexicanos a través de todas sus plataformas durante este certamen.
Detrás de esos resultados estuvieron las voces que siempre marcan la diferencia: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague”, Inés Sainz, Antonio Rosique, Carlos “Warrior” Guerrero y David Medrano encabezaron una cobertura que combinó análisis, autenticidad y humor, acompañados por referentes internacionales como Iker Casillas, Jorge Valdano y Fernando Morientes. A ellos se sumaron Los Mascabrothers, El Capi Pérez, Facundo, Krystal Silva, Vanessa Claudio y muchos otros, quienes hicieron de la Copa Mundial de la FIFA 2026 una celebración para toda la familia.
Más que una cobertura deportiva, TV Azteca volvió a reunir al país alrededor del futbol. En televisión, internet, dispositivos móviles y redes sociales, millones de mexicanos eligieron la mejor cobertura para seguir y compartir la emoción del torneo más importante del mundo.
Una vez más, TV Azteca fue, indiscutiblemente, el Canal del Mundial. Porque cuando se juega futbol, los mexicanos eligen a TV Azteca.
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