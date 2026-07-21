TV Azteca supera los 88 millones de espectadores durante la Copa Mundial 2026

Audiencia mexicana priorizó la propuesta de análisis y entretenimiento de TV Azteca durante la justa mundialista.

Para vivir la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México eligió a TV Azteca: más de 88 millones de personas sintonizaron nuestra señal y nuestras transmisiones llegaron a 8 de cada 10 hogares del país. Una vez más, la pasión, el análisis y el humor que distinguen a nuestro equipo confirmaron que nuestra forma de contar el futbol es única.

Ese liderazgo se trasladó a todas las pantallas. Además de la señal de televisión por Azteca 7, las transmisiones gratuitas en el sitio web de aztecadeportes.com y las aplicaciones de Azteca Deportes y TV Azteca en Vivo alcanzaron a más de 80 millones de usuarios y generaron 128 millones de reproducciones, reflejando una audiencia que encontró en nuestros contenidos el lugar ideal para seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde donde estuviera.

Ustedes son la verdadera afición.

Gracias a los 73 millones de usuarios que nos han acompañado y han hecho de nuestra cobertura una experiencia inolvidable. ⚽️🥅#ElMundialXAzteca #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/Fl9pxhTFOG — TV Azteca (@Azteca) July 16, 2026

El estilo irreverente y cercano de nuestro talento trascendió la pantalla y convirtió cada partido y programa en una experiencia compartida por millones. Ese liderazgo se reflejó en más de 25.3 mil millones de minutos consumidos en televisión, entre partidos y programas, y también en las redes sociales, donde la cobertura superó los 2.6 mil millones de impresiones.

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Estos resultados también refrendan la confianza de nuestros socios comerciales, quienes eligieron a TV Azteca por su propuesta de valor única, capaz de conectar con millones de mexicanos a través de todas sus plataformas durante este certamen.

Cuando se trata de hacer historia, ustedes siempre jugaron con nosotros. Gracias por elegir a TV Azteca y convertirnos, una vez más, en los favoritos durante la gran final. 🏆⚽#ElMundialXAzteca #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/4llw4UDL7E — TV Azteca (@Azteca) July 20, 2026

Detrás de esos resultados estuvieron las voces que siempre marcan la diferencia: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague”, Inés Sainz, Antonio Rosique, Carlos “Warrior” Guerrero y David Medrano encabezaron una cobertura que combinó análisis, autenticidad y humor, acompañados por referentes internacionales como Iker Casillas, Jorge Valdano y Fernando Morientes. A ellos se sumaron Los Mascabrothers, El Capi Pérez, Facundo, Krystal Silva, Vanessa Claudio y muchos otros, quienes hicieron de la Copa Mundial de la FIFA 2026 una celebración para toda la familia.

El Mundial terminó, pero la historia que escribimos juntos permanecerá para siempre.



Millones de mexicanos hicieron de TV Azteca la casa del futbol: líderes en televisión, líderes en digital y, sobre todo, líderes en la preferencia del público.



Gracias por acompañarnos en cada… pic.twitter.com/YTdJbDqM8k — TV Azteca (@Azteca) July 21, 2026

Más que una cobertura deportiva, TV Azteca volvió a reunir al país alrededor del futbol. En televisión, internet, dispositivos móviles y redes sociales, millones de mexicanos eligieron la mejor cobertura para seguir y compartir la emoción del torneo más importante del mundo.

Una vez más, TV Azteca fue, indiscutiblemente, el Canal del Mundial. Porque cuando se juega futbol, los mexicanos eligen a TV Azteca.

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