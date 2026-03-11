Azteca Deportes se convierte en el Canal del Mundial de cara a la justa veraniega

A pocas semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Azteca Deportes anunció una cobertura sin precedentes para llevar a la audiencia cada detalle de la máxima justa del futbol, combinando análisis, irreverencia, experiencia y entretenimiento.

Con un gran despliegue tecnológico y humano en México, Estados Unidos y Canadá, TV Azteca transmitirá 32 partidos en vivo, desde la inauguración el 11 de junio en la Ciudad de México hasta la gran final el 19 de julio en Nueva York, ofreciendo una experiencia cercana a la afición y un seguimiento puntual a la Selección Mexicana durante todo su camino mundialista.

Azteca Deportes presenta el Canal del Mundial. ı Foto: Cortesía

La dupla Martinoli y García se mantiene

La cobertura contará con la experiencia y personalidad de figuras emblemáticas del periodismo deportivo como Luis García, Christian Martinoli, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague”, Inés Sainz, Toño Rosique, Carlos Guerrero “Warrior”, Álvaro López Sordo, Andrea Sola, Renata Ibarrarán, entre muchos más.

El análisis internacional estará respaldado por leyendas del futbol mundial como Jorge Valdano, Iker Casillas y Fernando Morientes, quienes aportarán su visión y experiencia de alto nivel.

El deporte y el entretenimiento estarán en una misma cancha, porque el Mundial también se vivirá con humor y espectáculo gracias al “Capi” Pérez, Los Mascabrothers, Rahmar, Arturo Islas, Vanessa Claudio, Kristal Silva y Daniel Sosa, entre otros talentos que aportarán frescura, carisma y dinamismo a cada transmisión.

Una programación muy especial

Deportv tendrá el mejor previo y post de los partidos, con análisis puntual, información de cada selección y enlaces con la afición mexicana. Será conducido por Inés Sainz, Gerardo Velázquez de León, Rodolfo Vargas y David Medrano.

Uno de los programas estelares en las familias mexicana es el de los Protagonistas que combina futbol, análisis, entretenimiento, comedia y hasta cocina mundialista. Luis García, Christian Martinoli, Jorge Campos, Toño Rosique y Luis Roberto Alves “Zague”, estarán al frente del proyecto.

Protagonistas Extra será un espacio dedicado al análisis profundo y la polémica de cada jornada. Participan Jorge Valdano, Iker Casillas y Fernando Morientes, junto al equipo estelar de Azteca Deportes.

La ventana digital del Mundial será el Templo Azteca. Conducido por Daniel Sosa, acompañado por José Joel Fuentes, Elsa Jiménez, Jessica Luba y Leticia Santos. Este espacio permitirá la interacción en tiempo real con la audiencia y contará con inteligencia artificial para generar predicciones y análisis de los partidos.

Secciones especiales

El Nical: Monólogo diario de Daniel Sosa con resumen y visión humorística de la jornada.

El Tonalli: Lo mejor del día, con análisis de partidos jugados, en curso y por disputarse.

El Tlatoani: La figura del día.

El Comal: La noticia que “arde” en la jornada.

¿Quen Ticah?: La voz de la afición y la conversación digital.

Los Dioses del Algoritmo: Predicciones de resultados mediante inteligencia artificial.

No te pierdas La Razón Deportiva todos los martes y jueves