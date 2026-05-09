Chivas elimina a Tigres con doblete de Santiago Sandoval y avanza a semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX

Una acción del Chivas vs Tigres, cuartos de final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Con doblete del juvenil Santiago Sandoval las Chivas vencieron 2-0 a Tigres en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con lo que lograron igualar 3-3 el marcador global y con ello convertirse en el primer semifinalista de la Liga MX.

Luego de perder 3-1 en Monterrey la semana pasada, los tapatíos necesitaban por lo menos dos goles y no recibir para acceder a las semifinales. La mejor posición en la tabla fue el factor que dejó al Rebaño como el equipo que avanza.

¡Qué noche la de Santi! ❤️🤍



Historia pura en el Akron: con 18 años, 9 meses y 2 días de edad, Santiago Sandoval es el tercer jugador más joven con doblete en la historia de la Liguilla. 📚👶#LaLigaDeLaAfición | #CFCHITIG | #CFVUELTA pic.twitter.com/3RaM25pP2Q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 10, 2026

Chivas domina a Tigres

Desde el primer tiempo quedó en claro que el Club Deportivo Guadalajara iba a buscar la remontada. Ricardo Marín había abierto el marcador a los dos minutos, pero la anotación de vestidor fue anulada luego de la revisión en el VAR.

La perseverancia del Guadalajara rindió frutos hasta el 73′, cuando el juvenil Santiago Sandoval pudo romper el cerrojo regiomontano. Daba la sensación que haciendo el primer tanto, el cuadro local iba a encontrar más anotaciones.

Tigres apostó por una defensa firme, que le sirvió en la primera parte, pero la persistencia de Chivas fue más grande. Al 77′ el canterano Santiago Sandoval encontró su doblete, una noche mágica para el futbolista que juega con el ‘226′ en la espalda.

En cuatro minutos Sandoval logra su doblete

El futbolista de la Sub-21 del Guadalajara remató de gran manera un centro de cabeza para vencer a Nahuel Guzmán, quien había mantenido su meta impecable para darle el pase a semifinales a Tigres.

Santiago Sandoval, nacido en Boca del Río, Veracruz, y con 18 años de edad, hizo los dos goles que Chivas necesitaba para empatar el marcador global a 3-3. La posición en la tabla le daba el pase a la siguiente instancia a los rojiblancos.

Al 89′ Tigres se quedó con un jugador menos tras la roja a Francisco Reyes, quien en una jugada dividida entró fuerte en una choque con El Oso González. El VAR mandó a llamar al árbitro, quien tras revisar la jugada determinó que era infracción.

aar