Desde España revelan el plan del Atlético de Madrid con Obed Vargas; ¿se va del equipo?

El mediocampista mexicano Obed Vargas parece tener los minutos contados en el Atlético de Madrid, pues no habría conseguido llenarle el ojo a Diego Simeone, por lo que podría salir del equipo rojiblanco en el siguiente mercado de fichajes.

De acuerdo con información del medio español Cadena SER, en el Atlético de Madrid piensan en prestar a Obed Vargas después de la Copa del Mundo 2026, en donde se espera que el mediocampista esté como parte de la Selección Mexicana.

No se sabe con exactitud el equipo al que podría llegar Vargas, pero la idea del préstamo es para que el futbolista de 20 años de edad pueda tener más regularidad. Con la playera colchonera el azteca tiene 10 partidos jugados en todas las competencias.

Obed Vargas y su rendimiento en España

El exjugador de la MLS sigue teniendo minutos, aunque pocos, en el Atlético de Madrid. En el más reciente duelo el mexicano disputó 21’ en la derrota de los colchoneros ante el Celta de Vigo de 1-0 en LaLiga.

Ante el Os Celestes fue el cuarto juego consecutivo en LaLiga en donde Vargas suma minutos, luego de ver acción ante el Elche, Athletic de Bilbao, Valencia y Celta de Vigo. Ante el Valencia dio su primera asistencia.

Obed Vargas, nacido en Alaska, llegó a LaLiga de España luego de ser uno de los mejores jugadores del Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS). El impacto del mexicano en la Copa Mundial de Clubes con los Sounders generó que el equipo madrileño se fijara en sus servicios.

Atlético de Madrid no pelea por nada en la temporada

El Atlético de Madrid marcha en la cuarta posición en LaLiga y esta temporada ya no pelean por nada, solamente con el propósito de mantenerse en los puestos de competencias europeas.

El equipo comandado por El Cholo Simeone viene de ser eliminado en semifinales de la Champions League a manos del Arsenal. En la serie el conjunto madrileño nunca estuvo cerca de calificarse a la final del torneo más importante a nivel de clubes.

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