¿El Turco Mohamed sería nuevo entrenador del Cruz Azul? Esto se sabe sobre el nuevo técnico de la Máquina

El Cruz Azul tomó una importante decisión antes de terminar la temporada regular y fue sacar a Nicolás Larcamón de la dirección técnica del equipo. A pesar de tener a Joel Huiqui como su estratega interino, la Máquina ya tiene algunos nombres en la lista de entrenadores.

Con información de Adrián Esparza, reportero de TUDN, la directiva del Cruz Azul quiere contratar al ‘Turco’ Mohamed como su nuevo entrenador y ya tuvo una reunión con el estratega argentino para convencerlo de llegar a la Máquina, catalogando la plática como “positiva”.

“Se sentaron a hablar y hubo algo positivo con el Turco Mohamed. Por lo que les dijo el Turco, notaron que se puede dar, pero el tema que ha mencionado es que si sale de Toluca es para descansar, no sé cuánto tiempo”, comentó la fuente antes mencionada.

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Matías Almeyda era la primera opción de la directiva del Cruz Azul

Con la salida de Nicolás Larcamón del banquillo del Cruz Azul, la directiva comenzó a buscar al entrenador que cumpliera con los estándares necesarios para llegar a la Máquina y el primero que estaba en la lista era el argentino Matías Almeyda.

Sin embargo, hace unos días se confirmó que el ‘Pelado’ Almeyda se convertirá en el nuevo estratega del Monterrey, equipo que la pasó muy mal en el Clausura 2026 y que dejó ir a Doménec Torrent a mitad de la campaña regular para poner a Nicolás Sánchez como interino.

Es por eso que la opción de contratar a Matías Almeyda quedó descartada y el nombre de Antonio Mohamed comenzó a sonar dentro de la Noria para ser el nuevo estratega del Cruz Azul, que actualmente sigue en la pelea por el título en la Liga MX.

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Antonio Mohamed podría clasificar al Toluca al Mundial de Clubes 2029

Uno de los retos que tiene el ‘Turco’ Mohamed esta temporada es ganar la segunda Concacaf Champions Cup del Toluca, pues desde el 2003 los Diablos Rojos no levantan un título internacional y, tras su bicampeonato, esa es la meta de esta campaña.

Actualmente, el equipo de Antonio Mohamed está a una victoria de levantar el cetro del torneo internacional, pues el Toluca se medirá a los Tigres en la gran final para definir al nuevo campeón de la Concachampions.

En caso de llevarse la victoria en la final, el Toluca se clasificaría al Mundial de Clubes del 2029, torneo al que ya está clasificado el Cruz Azul después de ser campeón de la Concacaf Champions Cup el año pasado.

DCO