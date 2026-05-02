Cruz Azul vence al Atlas en duelo de alarido en Guadalajara y toma ventaja en cuartos de final de la Liga MX

Cruz Azul derrotó al Atlas a domicilio en la ida de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El Cruz Azul superó 3-2 al Atlas en un entretenido juego en el Estadio Jalisco, sobre todo en el segundo tiempo, y tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Carlos Rotondi aprovechó una serie de rebotes en el área para poner al frente a los cementeros con un tiro raso de zurda justo antes del descanso (48’).

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡ROTONDIII! ⚽🚂



Rotondi prende un zurdazo para poner el 0-1 ante Atlas. ¡Ya gana la Ida la Máquina!#QuienPegaPrimero pic.twitter.com/ArKMIat3yp — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡EL SEGUNDO DE LA MÁQUINA! 🚂⚽



Ebere aparece solo en el área par empujar el balón y poner el segundo de La Máquina #QuienPegaPrimero pic.twitter.com/kX6zzDfrvi — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

PONCHITO NO ¡DON ALFONSO GONZÁLEZ! ¡GOOOL DEL ATLAS! ⚽🔥



Cabezazo letal del #58 rojinegro paea acortar distancia en el marcador #QuienPegaPrimero pic.twitter.com/mrL2kBPh3X — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

El delantero nigeriano Christian Ebere aumentó la ventaja de Cruz Azul al minuto 55 con un remate de zurda en el área, tras una asistencia de Omar Campos, quien al 60′ salió de la cancha para cederle su lugar al exrojinegro Jéremy Márquez.

Atlas reacciona y empata a Cruz Azul

El Atlas se acercó al minuto 69, cuando el veterano Alfonso González marcó con un remate de cabeza en el área luego de un centro de Luis Gamboa.

El árbitro Yonathan Peinado señaló un penalti a favor de La Academia al minuto 78 por un empujón de Gonzalo Piovi sobre Agustín Rodríguez. Aldo Rocha engañó desde los 11 pasos a Kevin Mier para darle el empate al conjunto tapatío.

¡PENAL PARA EL ATLAS Y GOL DE ROCHA! ¡LOS ROJINEGROS ESTAN EMPATANDO! ⚽🦊



Falta Piovi sobre Rosano en el área. Rocha toma el balón y anota desde los once pasos #QuienPegaPrimero pic.twitter.com/F6koCcDufe — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

¡PENAL PARA CRUZ AZUL! ¡EBERE ANOTA DOBLETE! 🥵



¡Simplemente la Liguilla del futbol mexicano! 🤌#QuienPegaPrimero pic.twitter.com/k2dgyWwEnV — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 3, 2026

Un sector de aficionados en las tribunas del Estadio Jalisco lanzaron el grito discriminatorio y homofóbico durante el segundo tiempo del encuentro. Sin embargo, el silbante no detuvo el partido.

Cruz Azul recupera su ventaja sobre el Atlas

Poco tiempo después del empate del Atlas, Yonathan Peinado fue llamado por el VAR para revisar un posible penalti a favor de Cruz Azul.

Christian Ebere tomó el esférico para ponerlo en el manchón penal. El nigeriano ejecutó con decisión a la izquierda de Camilo Vargas, quien se lanzó a su derecha, y La Máquina retomó la delantera en un cierre de alarido.

¿Cuándo es la vuelta entre Atlas y Cruz Azul?

Cruz Azul será local ante el Atlas en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026. Dicho duelo se llevará a cabo el próximo 9 de mayo.

La Máquina será local en el Estadio Azteca, donde en la Jornada 17 goleó 4-1 al Necaxa para asegurar el sexto lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

EVG