¿Cuánto le costó a Cruz Azul la salida de Nicolás Larcamón?

Nicolás Larcamón terminó de la peor manera su etapa en el Cruz Azul, con una racha de nueve juegos al hilo sin conocer la victoria y siendo echado por la directiva, pero eso significó que La Máquina le pagó una gran suma de dinero.

No hay una cifra oficial, pero reportes de medios nacionales señalan que Larcamón tenía contrato hasta verano de 2027 y su salario anual era cercano a los 2 millones de dólares, por lo que su salida habría costado lo mismo.

Además, si se toma en cuenta que La Máquina pagó 2.5 millones a Necaxa por los servicios de Nicolás Larcamón, se estima que el total del proceso y salida del técnico argentino pasó los 10 millones de dólares.

Nicolás Larcamón en un partido con Cruz Azul en la Liga MX ı Foto: Mexsport

Así sacó Cruz Azul a Nicolás Larcamón

Cruz Azul tomó la decisión de cesar a Nicolás Larcamón después de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX y lo hicieron por varios factores, pero la decisión resulta asombrosa, pues el entrenador argentino ayudó a que los cementeros fueran el mejor club del año y así ganar dos millones de dólares.

El exDT de Puebla aseguró que no entiende la decisión de Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, de sacarlo del club en la recta final de la campaña, a pesar que tenía a la plantilla calificada desde hace semanas a la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“La verdad que no me queda más que respetar la decisión, no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien de dónde se define, entiendo que escuchando un poco la opinión popular, pero bueno, no dejan de ser proyectos muy grandes como para que se definan a partir de 18 días malos, pero a fin de cuentas había mucho para dar”, expresó Nicolás Larcamón.

Nicolás Larcamón fuera del Cruz Azul ı Foto: Mexsport

Cruz Azul gana con Joel Huiqui en el banquillo

El Cruz Azul superó 4-1 al Necaxa en el cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado con el que aseguró el tercer lugar de la tabla, con lo cual se convirtió en el rival del Atlas en los cuartos de final de la Liguilla por el título del futbol mexicano.

Los celestes tenían nueve juegos sin triunfo entre Liga y Concacaf. Fue el primer duelo al mando de Joel Huiqui luego de la salida de Nicolás Larcamón.

El triunfo de La Máquina en el renovado Estadio Azteca definió las últimas dos series de cuartos de final del Clausura 2026. El Pachuca, que terminó cuarto, se enfrentará al bicampeón Toluca.

aar