Cruz Azul golea al Necaxa en el cierre de la fase regular; así se juega la Liguilla del Clausura 2026

El Cruz Azul superó 4-1 al Necaxa en el cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado con el que aseguró el tercer lugar de la tabla, con lo cual se convirtió en el rival del Atlas en los cuartos de final de la Liguilla por el título del futbol mexicano. Los celestes tenían nueve juegos sin triunfo entre Liga y Concacaf.
El triunfo de La Máquina en el renovado Estadio Azteca definió las últimas dos series de cuartos de final del Clausura 2026. El Pachuca, que terminó cuarto, se enfrentará al bicampeón Toluca.
Las series Pumas vs América y Chivas vs Tigres quedaron definidas desde el sábado por la noche tras los resultados de estos cuatro clubes en sus respectivos compromisos de la Jornada 17.
Así se dio el triunfo de Cruz Azul
El Cruz Azul, que fue dirigido de manera interina por Joel Huiqui tras la salida de Nicolás Larcamón, definió el partido contra Necaxa a su favor en el segundo lapso del cotejo con sede en el renovado Estadio Azteca.
José Paradela abrió la pizarra al minuto 52 al cerrar la pinza con un potente remate de zurda en el centro del área, tras un pase de Carlos Rotondi.
El también argentino Agustín Palavecino consiguió el segundo tanto de los celestes al 63′ con un tiro de derecha, en una acción en la que pareció mandar un centro al área.
El Necaxa se acercó al minuto 71 gracias a un penalti convertido por Ricardo Monreal, luego de una falta de Gabriel Fernández sobre Kevin Rosero.
Luka Romero consiguió el 3-1 para Cruz Azul al minuto 77 mediante el cobro de un tiro libre. Andrés Montaño puso cifras definitivas con su diana en tiempo de compensación (95′).
EVG