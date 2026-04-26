Cruz Azul golea al Necaxa en el cierre de la fase regular; así se juega la Liguilla del Clausura 2026

Cruz Azul derrotó al Necaxa en el último juego de la fase regular del Clausura 2026.

El Cruz Azul superó 4-1 al Necaxa en el cierre de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, resultado con el que aseguró el tercer lugar de la tabla, con lo cual se convirtió en el rival del Atlas en los cuartos de final de la Liguilla por el título del futbol mexicano. Los celestes tenían nueve juegos sin triunfo entre Liga y Concacaf.

El triunfo de La Máquina en el renovado Estadio Azteca definió las últimas dos series de cuartos de final del Clausura 2026. El Pachuca, que terminó cuarto, se enfrentará al bicampeón Toluca.

¡GOOOL DE CRUZ AZUL! ⚽⚽



¡La ley del ex! Paradela abre el marcador y le pide perdón a la afición de su exequipo pic.twitter.com/wZyKeL92eB — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 27, 2026

¡Goool de Cruz Azul! Palavecino pone el dos a cero para La Máquina pic.twitter.com/Y5sQM445DC — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 27, 2026

¡PENAL PARA NECAXA! 😱❌ ¡PENAL PARA EL NECAXA!



¡Una falta del Toro sobre Rosero! Se marca la pena máxima para los Rayos pic.twitter.com/i1sKR1HzCK — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 27, 2026

Las series Pumas vs América y Chivas vs Tigres quedaron definidas desde el sábado por la noche tras los resultados de estos cuatro clubes en sus respectivos compromisos de la Jornada 17.

Así se dio el triunfo de Cruz Azul

El Cruz Azul, que fue dirigido de manera interina por Joel Huiqui tras la salida de Nicolás Larcamón, definió el partido contra Necaxa a su favor en el segundo lapso del cotejo con sede en el renovado Estadio Azteca.

José Paradela abrió la pizarra al minuto 52 al cerrar la pinza con un potente remate de zurda en el centro del área, tras un pase de Carlos Rotondi.

El también argentino Agustín Palavecino consiguió el segundo tanto de los celestes al 63′ con un tiro de derecha, en una acción en la que pareció mandar un centro al área.

¡GOOOL DE CRUZ AZUL! GOLAZO DE ROMERO! 🥵⚽

Romero le pegó directo a portería y pone el 3-1 ante Necaxa #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/JVExsMvcHT — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 27, 2026

El Necaxa se acercó al minuto 71 gracias a un penalti convertido por Ricardo Monreal, luego de una falta de Gabriel Fernández sobre Kevin Rosero.

Luka Romero consiguió el 3-1 para Cruz Azul al minuto 77 mediante el cobro de un tiro libre. Andrés Montaño puso cifras definitivas con su diana en tiempo de compensación (95′).

EVG