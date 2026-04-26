¡Su cabeza rebotó en la lona! Así fue el nocaut con el que el mexicano Miguel Madueño fue derrotado (VIDEO)

El mexicano Miguel Madueño fue derrotado con un brutal nocaut por el argentino Alan Chaves.

El boxeador mexicano Miguel Madueño sufrió un brutal nocaut a manos del argentino Alan Chaves en el BleauLive Theater de Las Vegas, Nevada. La cabeza de pugilista tricolor rebotó en la lona después del golpe recibido por el sudamericano.

Con este nocaut, Alan Chaves, cuyo apodo es el ‘Veneno’, conservó el título latino de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo, con lo que además mantuvo su invicto después de 22 combates desde su debut.

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El espeluznante nocaut con el que Alan Chaves derrotó al mexicano Miguel Madueño ocurrió en el tercer round de la pelea, misma que estaba pactada a 10 asaltos. El sudamericano conectó un cruzado de zurda para mandar a la lona al nacido en Guasave, Sinaloa, cuya cabeza rebotó en la lona.

Reacciones tras el brutal nocaut

El imponente nocaut con el que el argentino Alan Chaves superó al mexicano Miguel Madueño dio mucho de qué hablar.

“Fue una maniobra que trabajamos mucho en el gimnasio con el equipo”, aseguró el ‘Veneno’ después del combate.

“¡Ha nacido una estrella!”, indicó por su parte Eddie Hearn, promotor de la velada y director de Matchroom Boxing.

Así se dio la derrota de Miguel Madueño

Alan Chaves tomó el control en el cuadrilátero desde el inicio de la pelea. El argentino impuso diferencias en potencia y movilidad durante los primeros dos rounds contra el mexicano Miguel Madueño.

El desarrollo pleito mostró a un Chaves dominando las acciones y neutralizando los intentos ofensivos de Madueño, quien tuvo dificultades para cumplir con el límite de peso de 135 libras.

La pelea terminó en el tercer round, en el instante en el que Alan Chaves se plantó en el centro del ring y conectó un cruzado de zurda para mandar a Miguel Madueño a la lona.

El réferi inició la cuenta, pero al percatarse de que el mexicano permanecía inconsciente determinó el final de la pelea.

Acto seguido, Alan Chaves festejó con los integrantes de su equipo su contundente victoria sobre Miguel Madueño.

EVG