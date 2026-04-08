Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce pelearán con causa en La Feria de Puebla 2026

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, presentó la pelea de box de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge Arce, quienes chocarán el sábado 9 de mayo como parte de las actividades de La Feria de Puebla 2026, que se realiza del 23 de abril al 10 de mayo.

“En el marco de la Feria de Puebla tendremos una pelea de box entre el Gran Campeón y El Travieso Arce”, dijo Alejandro Armenta. “Julio es un hombre que es referente en la lucha contra las adicciones, ha inspirado a muchas personas y aceptó la invitación después de rogarle. Luego otro mes de rogarle al Travieso. Se nos resistían, pero van a ir a pelear con causa, porque vamos a desarrollas un modelo que el propio Julio nos va ayudar contra las adicciones a favor de los jóvenes y los adolescentes”, agregó.

▶ #Video | 🥊🇲🇽 Julio César Chávez aseguró que aceptó participar en la exhibición contra Jorge Arce en la Feria de Puebla 2026 tras un acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta (@armentapuebla_). 🤝 Según el campeón, el compromiso incluye la posibilidad de que su hijo también… pic.twitter.com/6WHS5kW1YG — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 8, 2026

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el mandatario y los exboxeadores hablaron de lo que será este combate, el cual tiene como intención promover el deporte en el estado y alejar a los jóvenes de las adicciones.

Julio César Chávez explicó que tomó la pelea porque fue una promesa que le hizo al Gobernador de Puebla. “Le dije que si el apoyaba el deporte yo lo iba a apoyar en todo. Está cumpliendo. Él tiene palabra y yo tengo palabra”. Añadió que otro motivo fue que se le ofreció un combate en el estado a su hijo, Julio César Chávez Jr.

▶️#VIDEO | Jorge El Travieso Arce y sus palabras para Julio César Chávez por su pelea de exhibición en La Feria de Puebla 2026



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“Acepté este reto del gober porque le dije: ‘Está bien, pero después vas a llevar a pelear a mi hijo a Puebla’. Entonces también por eso acepté”. Sobre la carrera del Junior, la leyenda comentó: “Lo veo muy enfocado gracias a Dios, parece que esta es la buena. Está enfocado en su pelea del 25 de abril en Reynosa y luego va a pelear en Puebla, la fecha ya la veremos”.

Julio César Chávez, nacido en Obregón, Sonora, es el boxeador más grande salido de México. Fue campeón del mundo en tres categorías de peso diferentes (superpluma, ligero y superligero) y su récord profesional es de 107 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Es miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo y su última pelea profesional fue en 2005.

▶️#VIDEO | “Vamos a dar pláticas de prevención”



El Gran Campeón Mexicano y El Travieso darán pláticas a jóvenes contra las adicciones



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Durante su carrera El César del Boxeo luchó con problemas de adicciones, las cuales pudo superar con mucho trabajo, lo que lo inspiró a ayudar a personas que atraviesan por el mismo problema con sus clínicas de rehabilitación.

“Cuando me dijeron que era para beneficio de la gente que tiene problemas de alcoholismo y drogadicción lo acepte con mucho orgullo, yo tengo clínicas de acciones en donde ayudo a la gente que tiene el problema que yo tengo. Ayudar a la gente haciendo una exhibición con el Travieso me motivó”, indicó.

A pesar que ya no está en condiciones de pelear en un ensogado, la leyenda hará el esfuerzo. “Me cuesta mucho trabajo subirme a un ring, voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda, pero no les garantizo mucho”, dijo.

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