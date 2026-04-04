¿Julio César Chávez pelearía contra Alfredo Adame por una MILLONADA? El excampeón se sincera y su respuesta sorprende

Julio César Chávez fue cuestionado acerca de si tendría una pelea contra Alfredo Adame.

Julio César Chávez aseguró que no tendría una pelea contra Alfredo Adame, incluso aunque le ofrecieran 100 millones de pesos por subirse al ring para enfrentar al actor, pues considera que su prestigio está por encima de cualquier espectáculo.

A pregunta expresa de Adrián Marcelo, el Gran Campeón Mexicano le dejó en claro al youtuber regiomontano que incluso es ofensivo que se le realice dicho planteamiento, pues el legado que dejó como pugilista no lo pondría en juego.

“Es una ofensa para mí”, respondió primeramente Julio César Chávez, a lo que Adrián Marcelo le contestó “Imagínese que le caigan 100 millones por pelearse con Adame”, a lo que el César del Boxeo dijo “No, pero no es el dinero, o sea, es el prestigio ¿me entiendes? Es el legado que dejas, el dinero no te lo vas a llevar cuando te mueras".

Julio César Chávez valora el reconocimiento de la gente

Julio César Chávez afirmó en la plática que sostuvo con Adrián Marcelo que para él es más importante el cariño de la afición que ganar una millonada por tener una pelea con Alfredo Adame.

“Lo único que te llevas es el cariño, el amor de la gente”, sentenció el Gran Campeón Mexicano, descartando así tener una pelea contra alguna celebridad.

Tras la contundente respuesta de Julio César Chávez, Adrián Marcelo dijo estar convencido de que su legado como boxeador y deportista se recordará por siempre en México.

“De usted se van a acordar en este México, yo creo que su leyenda se va a acabar junto con el país, es decir, nunca, Don Julio”, aseveró el también comediante.

¿Cuál fue el récord de Julio César Chávez como boxeador?

Julio César Chávez tuvo 115 peleas durante su carrera como boxeador, misma que comenzó en 1980 y finalizó en el 2005.

El récord del Gran Campeón Mexicano fue de 107 triunfos, seis derrotas y dos empates. Frankie Randall, Oscar De La Hoya (en dos ocasiones), Willy Wise, Kostya Tszyu y Grover Wiley fueron los pugilistas que derrotaron al de Ciudad Obregón, Sonora.

Julio César Chávez obtuvo títulos mundiales en tres divisiones de peso (superpluma, ligero y superligero).

EVG