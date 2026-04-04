¡Hay tiro! Julio César Chávez se involucra en pelea entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris (VIDEO)

Julio César Chávez le envió un mensaje a Poncho de Nigris de cara a su pelea con Adrián Marcelo.

El excampeón Julio César Chávez le mandó un mensaje a Poncho de Nigris para que concrete su pelea de box contra Adrián Marcelo, uno de los combates más esperado en la segunda edición de Ring Royale, evento en el que influencers y celebridades se suben al ring.

El César del Boxeo fue invitado al podcast de Adrián Marcelo, espacio en el que aprovechó para intentar convencer a Poncho de Nigris de concretar el esperado pleito con el comediante. Adrián Marcelo aceptó esta pelea con la condición de que el exboxeador organice el evento.

“Poncho, eres mi amigo Poncho, pero estoy con Adrián, wey, la neta. Así que ponte las pilas, cu..., me entiendes”, fue el comentario que Julio César Chávez lanzó para Poncho de Nigris, esto después de que Adrián Marcelo dijo “Y si quieres sin careta”, a manera de reto para el empresario.

Adrián Marcelo ironiza con táctica de Poncho de Nigris

Adrián Marcelo adelantó, de manera irónica, la estrategia que Poncho de Nigris utilizaría para vencerlo arriba del ring en Ring Royale 2.

“Me van a ir abajo porque como dijo la leyenda, tírale al cuerpo que la cabeza cae sola”, señaló entre risas el también conductor de televisión.

La inminente pelea entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo en la segunda edición de Ring Royale ha generado altas expectativas, sobre todo porque en la primera edición del evento se dio el pleito entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, en el cual se impuso el actor por nocaut técnico en la Arena Monterrey.

¿Cuándo es la pelea entre Adrián Marcelo y De Nigris?

Ring Royale 2, evento en el que tendrá lugar la esperada pelea de box entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris, se llevará a cabo en el 2027.

Poncho de Nigris, quien precisamente es el organizador del evento de entretenimiento deportivo, aseguró que ya hay dos peleas “muy virales” confirmadas, sin dar más detalles al respecto.

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris se ha intensificado en las últimas semanas, lo que ha despertado el interés de los usuarios en las redes sociales.

EVG