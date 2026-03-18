Mauricio Sulaimán destroza a Poncho De Nigris y Ring Royale; “hay que respetar el boxeo”

La polémica en torno a las peleas de influecers y personalidades se volvió a prender con las declaraciones de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien arremetió contra el evento de Ring Royale, celebrado en Monterrey, y que fue organizado por Poncho De Nigris.

El manda más del CMB, uno de los cuatro organismos que regula el boxeo a nivel mundial, comentó que es peligroso que personalidades del entretenimiento se enfrenten en boxeo, pues es un deporte de alto riesgo.

Aldo De Nigris ex canterano rayado puso en alto el nombre del País de Nuevo León que putazo le metió al peruano #RingRoyale



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“Muy peligroso (que influencers se enfrenten en box), porque el boxeo no es un juego. No puedes jugar al box. Es un deporte de contacto, de alto riesgo, que depende de una muy buena preparación física, de las condiciones de las personas. Lo que dice Juan Manuel Márquez es totalmente correcto. Hay que tener mucho cuidado y hay que respetar al deporte del boxeo”, dijo Sulaimán sobre estos eventos.

Mauricio Sulaimán, hijo de José Sulaimán, agregó que si bien este tipo de funciones no son una broma por la naturaleza del deporte, sí son una opción de entretenimiento y que la afición se acerca para tener más alternativas de consumo.

“Estamos viviendo en un mundo diferente, donde hay tanta opción de diferentes actividades”, agregó el presidente de uno de los entes rectores del deporte a nivel mundial. Junto con el CMB, los otros organismos más importantes son la AMB, OMB y la FIB.

Los comentarios de Sulaimán siguen la línea de Juan Manuel Márquez, leyenda del boxeo mexicano quien asegura que este tipo de eventos (como Ring Royale, Supernova, La Velada del Año) malbaratan el deporte.

Esto es Ring Royale 🔥👑😎🥊 https://t.co/Tq52u1nqcd — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 16, 2026

“Creo que el boxeo ahorita se ha malbaratado, hay que decirlo así. Hay una falta de respeto hacia el deporte de los puños, hacia el deporte que es mi pasión, hacia el deporte que me dio todo, que me ha regalado todo, el reconocimiento y el cariño de la gente”, comentó Juan Manuel Márquez.

Los eventos en donde influencers, creadores de contenidos y personalidades del mundo de la farándula se suben al ring han ganado mucha popularidad entre la gente, que está dispuesta a consumir estas peleas, que carecen de calidad deportiva y física, pero que ofrecen entretenimiento rápido.

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