Alana Flores suma un nuevo cinturón y este si fue entregado por el CMB (VIDEO)

Alana Flores sigue demostrando por qué es la mejor boxeadora entre los creadores de contenido del mundo y se llevó su cuarta victoria al hilo ante la actriz mexicana Gala Montes en el evento Supernova Strikers: Orígenes hasta el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) la reconoció por su trabajo.

Días después de su enfrentamiento ante la cantante mexicana, la influencer regiomontana hizo un stream donde les enseñó a todos sus fanáticos el impresionante regalo que le dio el CMB, ya que el consejo avaló todas las peleas de este evento.

‘Alana D. Flores’ mostró con mucha alegría el pequeño cinturón que le otorgaron por su victoria, el cual es una pulsera que llevan los campeones del Consejo Mundial de Boxeo para no cargar el trofeo por todos lados; es lo que ella explicó en el en vivo.

Alana Flores, la mejor boxeadora del internet

Desde que Ibai Llanos creó La Velada del Año, diferentes creadores de contenido se han subido al cuadrilátero para mostrar sus dotes en el boxeo ante otros influencers, pero la que mejor lo ha hecho es la mexicana Alana Flores.

La creadora de contenido regiomontana ha protagonizado cuatro peleas y de las cuatro todas han sido victorias; la primera fue en la cuarta edición de La Velada del Año cuando hizo equipo con Ama Blitz; después venció a Mav en Stream Fighters, evento que se lleva a cabo en Colombia.

Un año más tarde, Ibai Llanos volvió a invitar a Alana Flores a La Velada del Año, en donde logró vencer a Ari Geli para conseguir su tercera victoria; por último, derrotó en Supernova Strikers: Orígenes a Gala Montes para colgarse su cuarto cinturón en su corta carrera.

¿Cuál será la siguiente pelea de Alana Flores?

Alana Flores aún no tiene una decisión clara sobre entrar al boxeo amateur, pero en lo que eso ocurre, la mexicana seguirá peleando en eventos donde participen creadores de contenido.

El siguiente año se llevará a cabo nuevamente La Velada del Año, donde se espera que Ibai Llanos vuelva a invitar a ‘Alana D. Flores’; además, el que podría ser un hecho es el combate entre Barbara de Regil y la influencer, ya que al final de Supernova Strikers: Orígenes prácticamente se cerró este enfrentamiento.

Así que si no es invitada a algún otro evento, volveremos a ver a la boxeadora subirse al ring en la segunda edición del evento que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes.

DCO