Chivas responde a Javier Aguirre y revela si sus jugadores llegarán a la concentración de la Selección Mexicana o jugarán Liguilla

Luego de la conferencia de prensa de Javier Aguirre, las Chivas lanzaron un comunicado en sus redes sociales en donde aseguran que sus jugadores se presentarán en la concentración de la Selección Mexicana en el CAR de la Ciudad de México, respetando los acuerdos que se tenían.

“En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y que de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma”, dice el desplegado del Club Deportivo Guadalajara en redes.

Esta mañana cuatro jugadores del Rebaño reportaron en Verde Valle, las instalaciones del cuadro tapatío en Guadalajara, lo que hacía pensar que estarían con el club, pero informaron que respetan el deseo de sus futbolistas de jugar en la Copa del Mundo, por lo que llegarán a tiempo a la CDMX para iniciar la concentración con el Vasco Aguirre.

Chivas cambia de idea respecto a los seleccionados

El martes por la noche Amaury Vergara, dueño de las Chivas, soltó la bomba en sus redes sociales. “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, dijo.

Este mensaje de Vergara fue como respuesta a la información que se filtró sobre un permiso especial que recibió Toluca para que Jesús Gallardo y Alexis Vega jugaran en la Concachampions ante el LAFC.

“Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás, luego del posicionamiento emitido por el Club Deportivo Guadalajara”, dice el equipo rojiblanco en su mensaje.

Los futbolistas del Guadalajara sí se presentaron en Verde Valle, pero estuvieron pocas horas en las instalaciones del club, ya que luego que se diera a conocer que los jugadores que no lleguen al CAR a las 20:00 quedan fuera del Mundial, los liberaron.

“Jugadores, cuerpo técnico y directiva confiamos en que la unión que se ha mostrado la afición en las últimas horas se verá reflejada para hacer pesar el Estadio AKRON en nuestro compromiso de Liguilla”, termina el mensaje.

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