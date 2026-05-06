Sí hay hora límite para que los jugadores de la Liga MX concentren con la Selección; ¿llegarán Vega, Gallardo y los de Chivas?

Hay hora límite para que los convocados de Toluca reporten a la concentración del Tri

El tiempo corre en contra de los jugadores de los Diablos Rojos del Toluca y hasta de Chivas, pues la Selección Mexicana confirmó que los futbolistas convocados de la Liga MX que no se presenten en el CAR a la hora indicada estarán fuera de la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con el comunicado compartido en las redes del Tricolor, la concentración inicia hoy miércoles 6 de mayo como hora límite a las 20:00 horas. El jugador de la Liga MX que no se presente en tiempo y no asistirá al Mundial 2026, lo que supone un gran riesgo para Jesús Gallardo, Alexis Vega y los convocados de Chivas.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

El problema de Jesús Gallardo y Alexis Vega

En primera instancia Jesús Gallardo y Alexis Vega tenían permiso de jugar el duelo de vuelta de la semifinal de la Concachampions ante el LAFC, pero el comunicado y las palabras de Javier Aguirre complican todo.

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El duelo entre el Toluca y el equipo de la MLS se juega hoy miércoles 6 de mayo a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, tan solo media hora antes del inicio de la concentración de la Selección Mexicana. Esto es un problema de logística y el lateral, tanto como el delantero, deberán elegir si jugar con su club o la Copa del Mundo 2026.

Al momento no hay una postura oficial ni del Toluca ni del Tricolor sobre Jesús Gallardo y Alexis Vega, quienes deberían presentarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México para estar en la lista final del Vasco Aguirre para el Mundial que se realiza el verano entrante.

Jesús Gallardo y Alexis Vega entrenan ya con el Toluca luego de su semana de vacaciones. De hecho la recortaron 1 día.



Concentran con selección este miércoles tras el juego vs LA FC.



Toluca se avivó, Selección cedió. No se infringe el acuerdo de liguilla. pic.twitter.com/sy70Wprphm — Marco Cancino (@MarcoCancino) May 6, 2026

¿Qué pasa con los jugadores de Chivas?

Este miércoles cuatro de los cinco convocados de Chivas para la Copa del Mundo 2026 se presentaron temprano al entrenamiento del Rebaño en las instalaciones de Verde Valle, lo que hacía pensar que no estarían en el CAR para el inicio de la convocatoria.

Sin embargo, Luis Romo, Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González solo estuvieron un par de horas con la plantilla rojiblanca, pues fueron liberados para llegar a tiempo a la concentración. En un comunicado el Club Deportivo Guadalajara expresó que respetan y apoyan la decisión de sus jugadores de representar a México.

Las palabras de Javier Aguirre sobre los convocados de la Liga MX

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio la cara frente a la polémica que rodea la concentración del Tri con elementos de la Liga MX y aseguró que el jugador que no esté en el Centro de Alto Rendimiento a las 20:00 horas no formará parte del llamado final.

“Hoy iniciamos, es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros”, dijo Aguirre en conferencia de prensa en el CAR. “El comunicado es muy claro, el que no venga pues estará fuera del Mundial, eso es algo que no podemos ser flexibles”, agregó.

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