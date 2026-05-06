Selección Mexicana responde a las críticas con una ‘amenaza’: “fuera de la Copa del Mundo”

Luego de la polémica por el mensaje donde Amaury Vergara pide de regreso a sus convocados para la Liguilla, la Selección Mexicana respondió con un mensaje en redes sociales en deja en claro que el jugador de la Liga MX que no se presente a la concentración, no estará en el Mundial.

Con un comunicado de prensa el Tricolor informó que la concentración rumbo a la Copa del Mundo 2026, así como para los últimos juegos de preparación, inicia este miércoles 6 de mayo. En esta primera etapa se contará con los 12 convocados al Mundial de la Liga MX.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”, inicia el mensaje.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, termina.

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