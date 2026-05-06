Arsenal vuelve a la final de la Champions 20 años después

Tras dos décadas de espera el Arsenal se convirtió en finalista de la Champions League. Venció 1-0 al Atlético de Madrid, gracias a un solitario gol de Bukayo Saka (44′), para un global de 2-1, en el juego de vuelta de las semifinales. Los ingleses ahora esperan al ganador del Bayern Múnich vs PSG.

La última vez que estuvieron en esta instancia fue en la Temporada 2005-2006, cuando cayeron a manos del Barcelona.

Será apenas la segunda final del Arsenal en la máxima competencia del mundo a nivel de clubes. En la pasada poco pudieron hacer ante un cuadro culé que tenía en su plantilla a jugadores como Ronaldinho, Andrés Iniesta y al mexicano Rafael Márquez.

Criticado por la falta de títulos al mando del Arsenal, el entrenador español Mikel Arteta tiene a los Gunners ante las puertas de una campaña histórica, pues está a un duelo de su primera Champions League y a tres juegos de ganar la Premier League por primera vez en 22 años.

Los Artilleros tienen garantizado el título de liga inglesa si ganan sus tres partidos restantes, luego que el Manchester City, su perseguidor inmediato, empató el lunes pasado 3-3 con el Everton. Los rojos tienen al momento 76 unidades, mientras que los ciudadanos marchan con 71 puntos.

En el cierre de la primera parte Bukayo Saka se encontró con un rebote dentro del área, luego que en primera instancia el portero esloveno Jan Oblak detuvo un disparo de Leandro Trossard. El Arsenal no cedió un solo centímetro a la visita. El equipo de Mikel Arteta estuvo convencido de sacar la victoria frente a su gente y regresar a una nueva final de la Liga de Campeones.

Los Gunners parecían el único equipo en la cancha. Tuvieron más del doble de remates, aunque sólo dos fueron al arco.

La gran cualidad del Arsenal en las semifinales fue la contundencia, pues supieron capitalizar los errores del Atlético, además que en defensa el equipo londinense estuvo impecable. El ecuatoriano Piero Hincapié, el brasileño Gabriel y William Saliba se encargaron de frenar cualquier ataque rival.

El equipo comandado por Arteta ha mantenido su arco en cero en casa las tres rondas de eliminación directa. Por si esa muestra de solidez defensiva fuera poco, los Gunners sólo han recibido cuatro goles, la cifra más baja del torneo, al ganar sus ocho partidos en la fase de liga.

No fue hasta los minutos finales del duelo cuando los rojiblancos, que en Londres vistieron todo de azul, empezaron a inclinar el campo de su lado.

Ya con cuatro jugadores dentro del área, los Colchoneros bombardearon de centros de la zona del Arsenal. A pesar de las insistencia, el combinado español no estaba fino.

La polémica no faltó con una posible falta dentro de área sobre Antoine Griezmann, quien sufrió una plancha cuando intentó un desborde. Pareció que la acción podía marcarse como penalti.

Esta era la última oportunidad para que Griezmann ganara la Champions con el Atlético de Madrid, pues al final de la temporada el delantero francés se unirá al Orlando City de la Major League Soccer (MLS).

Con la eliminación los Colchoneros suman ya 10 años sin clasificar a la final de la Champions League. La última vez que lo hicieron fue en la Temporada 2015-2016, cayendo en penaltis ante el Real Madrid.

La segunda semifinal enfrenta al Bayern Munich y el PSG. Los equipos chocan en el Allianz Arena. El París Saint-Germain ganó la semana pasada en un épico 5-4 ante los alemanes, en Francia. Los actuales campeones salieron airosos en una batalla de poder a poder y esperan repetirlo.

El PSG llega con ligera ventaja buscando la calificación a la final. Además del gol, los dirigidos por Luis Enrique se ven motivados porque el Bayern sólo ganó una de sus últimas seis eliminatorias de semifinales.

Esto quiere decir que los bávaros han perdido sus últimas cinco antesalas a doble partido en la UCL. Su última victoria en esta etapa fue un 3-0 en un partido único contra el Lyon en la Temporada 2019-2020.