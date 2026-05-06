América, único que repite en las semifinales

Las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comienzan este jueves, cuando Pachuca y Toluca sean locales en los cotejos de ida contra Rayadas y América, de manera respectiva, en la última fase del campeonato. Las Águilas son las únicas que repiten en esta fase respecto al torneo anterior, mientras que las Diablas Rojas debutan en esta instancia.

Los juegos de ida son a las 7 y 9 de la noche de mañana en Pachuca y Toluca, respectivamente. Los de vuelta son el domingo 10 de mayo en Ciudad de los Deportes con el Águilas vs. Diablas Rojas a mediodía, y posteriormente el Monterrey vs Tuzas a las 18:15 horas en el Estadio BBVA.

18 torneos van de la Liga MX Femenil

Las Águilas, actuales subcampeonas, enfrentan a unas choriceras que buscan llegar a la primera final en su historia. Las de Coapa aspiran alcanzar su tercera serie consecutiva por el título, luego de que en las definiciones del Clausura 2025 y Apertura 2025 cayeron ante Pachuca y Tigres.

Monterrey, por su parte, se mide ante las Tuzas con el objetivo de volver a una final de Liga MX Femenil, lo cual no consigue desde el Apertura 2024. Las hidlaguenses tienen ante sí la oportunidad de clasificar por quinta vez a la última fase del torneo.

América y Rayadas fueron los dos mejores equipos en la fase regular del Clausura 2026 y por ese motivo cierran como locales las series ante Toluca y Pachuca .

Las de Coapa terminaron líderes del campeonato con una cosecha de 42 puntos, dos más que el Monterrey. Las Tuzas acabaron cuartas de la clasificación con 36 unidades, dos más que las Diablas Rojas, que culminaron en el sexto sitio de la Liga Femenil MX.

América y Rayadas solamente tuvieron una derrota a lo largo de las 17 jornadas. Las Millonetas perdieron 3-2 contra las Chivas, mientras que las regiomontanas sucumbieron 3-0 a manos de Tigres, que quedó fuera en cuartos de final.