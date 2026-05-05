Toluca vs LAFC: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup

Toluca intentará remontar al LAFC en la vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup.

El Toluca y el LAFC definen este miércoles 6 de mayo al segundo finalista de la Concacaf Champions Cup en el Estadio Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos intentarán hacer pesar su localía para remontar el 2-1 que sufrieron en la compensación del partido de ida en el BMO Stadium.

Tigres ya espera a Diablos Rojos o a la franquicia de California, luego de que superó por marcador global de 2-0 al Nashville SC, que había sido la revelación en el certamen tras haber dejado en el camino al Inter Miami y al América.

Con nuestra afición somos más fuertes 💪🏻👹



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¿En qué canal pasan EN VIVO el Toluca vs LAFC?

El partido entre Toluca y LAFC en las semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup se jugará este miércoles 6 de mayo, en el estadio Nemesio Díez. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Miércoles 6 de mayo

Hora : 19:30

Estadio : Nemesio Díez

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Toluca y LAFC

TOLUCA : Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Everardo López, Santiago Simón, Diego Barbosa, Nico Castro, Marcel Ruiz, Helinho, Jesús Angulo y Paulinho.

LAFC: Hugo Lloris, Nkosi Tafari, Aaron Long, Ryan Porteous, Mathieu Choiniere, Marco Delgado, Jacob Shaffelburg, Denis Bouanga, David Martínez, Heung-Min Son y Timothy Tillman.

Toluca busca su primera final en más de una década

Han pasado 12 años desde que el Toluca accedió por última vez a una final de la Concacaf Champions Cup. En la edición 2013-2014, los Diablos Rojos superaron 3-0 al Alajuelense en semifinales. En la final cayeron a manos del Cruz Azul por gol de visitante, pues el marcador global acabó 1-1.

Toluca ha llegado hasta el momento a cinco series por el título de la competencia de la Concacaf. La última vez que se coronó en este certamen fue en el 2003, tras imponerse por global de 5-4 a Monarcas Morelia.

Alexis Vega y Jesús Gallardo regresan al Toluca

El Toluca contará con Alexis Vega y Jesús Gallardo para la vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, esto luego de que el club le pidió permiso al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, petición a la que accedió Javier Aguirre.

Precisamente este 6 de mayo comienza en el Centro de Alto Rendimiento la concentración de los jugadores que el Vasco incluyó en la prelista del Tricolor con miras al Mundial 2026.

Reportes indican que la solicitud del Toluca por contar con Jesús Gallardo y Alexis Vega no está fuera de lugar, pues el acuerdo de la Selección Mexicana con los clubes que disputan la Liguilla habría sido solamente para que los convocados no pudieran están en la Fiesta Grande, pero el certamen de la Concacaf no formaría parte de este pacto.

EVG