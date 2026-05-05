¡Última Hora! Alexis Vega y Jesús Gallardo dejan la Selección Mexicana y regresan al Toluca

Alexis Vega y Jesús Gallardo dejaron la concentración de la Selección Mexicana para regresar con el Toluca.

Alexis Vega y Jesús Gallardo dejaron la concentración de la Selección Mexicana para estar disponibles con el Toluca este miércoles 6 de mayo en la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup contra el LAFC.

De acuerdo con información de Rubén Rodríguez (FOX) y Adriana Maldonado (ESPN), el bicampeón de la Liga MX solicitó al cuerpo técnico del Tricolor que le cediera a ambos jugadores para este compromiso y el entrenador Javier Aguirre aceptó.

TOLUCA JUGARÁ CON SELECCIONADOS



Toluca solicitó que para mañana en CONCACAF estuvieran Alexis Vega y Jesús Gallardo.



Javier Aguirre y selecciones nacionales aceptaron la petición de los Diablos, por increíble que parezca.



Mañana estarán con su equipo. @somos_FOX — Rubén Rodríguez 👤 (@ruubenrod) May 6, 2026

De esta manera, tanto Jesús Gallardo como Alexis Vega estarán disponibles para tener actividad con el Toluca en la vuelta de semifinales de la Concacaf Champions Cup contra el LAFC, si así lo decide el estratega de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed.

Vega y Gallardo, únicos del Toluca en prelista de la Selección Mexicana

Alexis Vega y Jesús Gallardo son los dos jugadores del Toluca que Javier Aguirre incluyó en la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Se pensaba en un inicio que Marcel Ruiz también estaría en dicho listado, pero Javier Aguirre decidió no convocarlo por la lesión de menisco medial en la rodilla derecha que sufrió el mediocampista, quien no se ha operado de la misma.

Los regresos de Alexis Vega y Jesús Gallardo con el Toluca podrían prestarse a que Chivas y otros clubes pidan a sus futbolistas para los juegos de regreso de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Cuándo sale la lista final de la Selección Mexicana?

Será el próximo 1 de junio cuando Javier Aguirre revela la lista de los 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Restan por conocerse 14 elementos, pues los 12 integrantes de la prelista son jugadores que militan en clubes de la Liga MX, por lo que los que faltan por revelarse son los que se desenvuelven en el extranjero, principalmente en Europa.

EVG