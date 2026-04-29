Aguirre revela primera lista; Charly, Marcel y Lainez, fuera

La Selección Mexicana reveló los nombres de los primeros 12 futbolistas confirmados para representar al Tricolor en el Mundial 2026, todos estos jugadores de la Liga MX, entre los que la principal sorpresa es el llamado de Guillermo Memote Martínez, delantero de los Pumas. Destacan las ausencias de Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Diego Lainez.

EL DATO: GUILLERMO MARTÍNEZ es el primer futbolista de Pumas que jugará un Mundial con México desde que Jesús Gallardo lo hizo en la edición de Rusia 2018.

Como era de esperarse, Chivas es el club que más elementos aporta con cinco, pero ninguno de ellos es el lateral derecho Richard Ledezma, cuya ausencia no se esperaba. Sin embargo, el entrenador Javier Aguirre sí llamó del Rebaño a Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando Hormiga González.

Las ausencias más notables son las de Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Diego Lainez y Richard Ledezma, quien parecía haberle ganado la carrera a Jorge Sánchez en la lateral derecha, pero Javier Aguirre se inclinó por el jugador del PAOK.

26 Juegos ha dirigido Javier Aguirre a México

Marcel Ruiz sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en su rodilla derecha el pasado 11 de marzo en un juego del Toluca en la Concacaf Champions Cup. El mediocampista volvió a las canchas un mes después, el 15 de abril. Sin embargo, no se sometió a cirugía, lo que lo pone en riesgo para una lesión más grande, motivo por el cual el Vasco optó por no convocarlo en esta prelista.

Diego Lainez fue llamado en los primeros tres juegos de la era Aguirre, y también en ocho de los últimos 11. Sin embargo, el experimentado timonel no lo contempló para la Fecha FIFA de marzo, lo que fue un preludio de su ausencia por segunda edición mundialista en fila, pues tampoco fue a Qatar 2022.

LOS CONVOCADOS ı Foto: Especial

Esta lista está conformada por 20 elementos, pero ocho de ellos fueron incluidos únicamente con fines de seguimiento para el próximo ciclo mundialista y para fortalecer al grupo de cara a los últimos partidos de preparación para el magno evento. Entre estos futbolistas aparecen nombres como Iker Fimbres, Eduardo Águila y Kevin Castañeda.

En este llamado no se considera a los futbolistas que militan en el extranjero, ya que serán integrados en la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio conforme a la reglamentación del torneo.

Guillermo Martínez ha tenido participación en nueve partidos con la Selección Mexicana desde su primera aparición en un amistoso contra Uruguay en junio del 2024. El oriundo de Celaya, Guanajuato, ha marcado dos goles con el Tricolor, con el que tuvo actividad en los tres juegos del equipo en la Copa América 2024, en Estados Unidos.

7 Goles ha hecho el Tricolor en lo que va del 2026

El Memote Martínez solamente fue titular en tres partidos con Pumas en la fase regular del Clausura 2026, en la que convirtió cinco goles.

Con su 1.90 de estatura, el atacante de 31 años luce como una gran opción para la Selección Nacional en jugadas aéreas, pues el otro delantero con esa altura es Raúl Jiménez, pero Armando González (1.79 m), Santiago Giménez (1.85 m) y Germán Berterame (1.75 m) son más bajitos. Alguno de estos últimos dos atacantes es posible que quede fuera de la Copa del Mundo con la inclusión de Martínez.

La concentración de los 20 elementos que forman esta prelista comenzará el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. Se confirmó también que ninguno de los convocados podrá jugar con sus respectivos clubes en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

A México le quedan tres encuentros de preparación antes de su debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026. El primero será el 22 de mayo contra Ghana. Posteriormente enfrenta a Australia y Serbia.