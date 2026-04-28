Erik Lira y otros jugadores que le mandaron mensaje a Charly Rodríguez tras quedarse fuera del Mundial 2026

Charly Rodríguez recibió emotivos mensajes y muestras de cariño después de quedarse fuera de la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, y una de ellas fue de Erik Lira, el único futbolista de Cruz Azul al que Javier Aguirre convocó para el magno evento del verano.

“A muerte con mi hermano”, fue el mensaje que Erik Lira publicó en una de sus instastories, el cual acompañó con una imagen en la que sale junto con Charly Rodríguez previo a un partido de La Máquina.

Erik Lira le dedicó un emotivo mensaje a Charly Rodríguez. ı Foto: IG @eriklira

Lorenzo Faravelli le dedicó su apoyo a Charly Rodríguez tras quedarse fuera del Mundial 2026. ı Foto: IG @lolofaravelli

Quien también se pronunció fue el argentino Lorenzo Faravelli, quien incluso le tiró un dardo al seleccionador Javier Aguirre. “Siempre para adelante, hermano. El mejor medio de la liga”, fue el mensaje con el que Lolo le manifestó su apoyo a Charly Rodríguez, a quien tuvo como compañero en Cruz Azul entre el 2023 y el 2025, pues a partir del Clausura 2026 forma parte del Necaxa.

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Cruz Azul también le muestra su apoyo a Charly Rodríguez

El Cruz Azul no se podía quedar atrás y también le manifestó su respaldo a Charly Rodríguez en sus redes sociales, donde se refirió al jugador como Capitán, acompañado de un corazón azul.

La Máquina acompañó el mensaje con dos fotografías simbólicas, pues en una de ellas Charly Rodríguez forma un corazón con su mano y en la otra tiene una mano encima del ojo como si se cubriera del sol, dando a entender que hay que ver para adelante, pues el Mundial 2026 hubiera significado su segunda participación en el magno evento.

De esta manera, Cruz Azul, equipo en el que el mediocampista regiomontano juega desde el 2022, le manifestó su apoyo al 100 por ciento a su jugador, quien junto con sus compañeros intentará guiar a La Máquina al título de la Liga MX en la Liguilla del Clausura 2026.

¿Cuántos títulos tiene Charly Rodríguez con la Selección Mexicana?

Charly Rodríguez ha ganado cuatro trofeos con la Selección Mexicana desde que jugó su primer compromiso con el equipo nacional en el 2019.

El nacido en Monterrey ha conseguido tres títulos de la Copa Oro (2019, 2023 y 2025) y uno de la Liga de Naciones de la Concacaf (2025).

A nivel menor, Charly Rodríguez también presume con la Selección Mexicana un Preolímpico y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

EVG