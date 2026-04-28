¿Quién es Jannik Sinner? Edad, estatura, padres y nacionalidad

Todo sobre la vida y trayectoria del joven deportista

El tenis tiene una nueva estrella, Jannik Sinner. El italiano no solo es el número uno del momento, sino que ha demostrado que puede ganar en cualquier superficie, ya sea cancha dura o arcilla.

Nació el 16 de agosto de 2001 en Sesto, una localidad alpina cerca de la frontera con Austria, la vida de Jannik no siempre estuvo ligada a las raquetas. Antes de ser una estrella de la ATP, fue campeón nacional de esquí en Italia.

Aunque es orgullosamente italiano, creció en una zona donde el alemán es la lengua principal, lo que le otorga un perfil multicultural único en el tour.

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A su paso por el tenis le precedió el esquí ı Foto: X: @janniksin

Fue hasta los 13 años cuando decidió cambiar la nieve por las canchas, una decisión que cambiaría la historia del deporte en su país.

Con su gran estatura de 1.91 metros y una gran calma, es el ejemplo a seguir para los jóvenes.

¿A qué se dedica la familia de Jannik Sinner?

La ética de trabajo de Sinner tiene una explicación clara, sus padres, Johann y Siglinde Sinner. Durante décadas, ambos trabajaron en un refugio de montaña llamado Talschlusshütte, su padre como chef y su madre como mesera.

Su hermano mayor, Marc Sinner, es una pieza fundamental en su vida. Marc, quien fue adoptado por sus padres antes del nacimiento de Jannik, trabaja en el sector salud y mantiene un perfil muy bajo.

Récords de Jannik Sinner

Tras ganar su primer Grand Slam en el Abierto de Australia 2024, la progresión de Sinner ha sido imparable. En lo que va de este año, ha logrado hitos que no se veían en casi una década.

Sunshine Double (Marzo 2026): Se convirtió en el primer jugador desde Roger Federer en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

Rey de la Arcilla: Este mismo mes de abril, se coronó en el Masters de Montecarlo tras vencer a Carlos Alcaraz, confirmando que su dominio se extiende ahora a la tierra batida.

Cuenta con 27 títulos individuales, incluyendo las ATP Finals 2025 y la histórica Copa Davis 2023 con Italia.

Mañana, 29 de abril de 2026, el italiano jugará para disputar los cuartos de final del Mutua Madrid Open contra el joven español Rafael Jódar.

Sinner busca seguir extendiendo su hegemonía en esta gira europea, consolidándose como el número uno indiscutible del momento.