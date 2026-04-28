Julián Álvarez se va al Barcelona, esto costaría el cambio

El Barcelona podría ser el próximo destino del campeón mundial argentino Julián Álvarez, quien dejaría las filas del Atlético de Madrid para comenzar una nueva aventura con los Culés, e incluso el propio atacante ya le habría externado a la directiva colchonera su deseo por unirse a los blaugranas, que no pagarían más de 117 millones de dólares para ficharlo.

“Julián ha dado un paso para mí importantísimo. Julián le ha comunicado al Atlético que quiere irse al Barça”, aseguró al respecto José Álvarez Haya en el programa “El Chiringuito”.

"JULIÁN ÁLVAREZ VA A JUGAR EN EL BARCELONA" 💣💣



🗣️ @HernanSCastillo tiró una bomba mundial. Una vez que termine La Liga, el ex delantero de River dejará el Atlético Madrid para pasar al Barca.



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Este rumor de la posible salida de Julián Álvarez al Barcelona se da en una parte clave de la temporada, justo cuando el Atlético de Madrid afronta las semifinales de la Champions League ante el Arsenal con el objetivo de no quedarse con las manos vacías en esta campaña, luego de haber perdido la final de la Copa del Rey.

Julián Álvarez responde a rumores que lo ponen en el Barcelona

La prensa cuestionó a Julián Álvarez respecto a su posible salida del Atlético de Madrid para irse al Barcelona, a lo que el argentino dijo que no le da mucha importancia a los rumores.

“Trato de no darle demasiada importancia a lo que se dice, porque la verdad es que todas las semanas aparecen cosas nuevas, todo tipo de informaciones”, comentó el ariete colchonero ante los medios de comunicación.

Ante la insistencia de los reporteros, Julián Álvarez fue tajante y aseguró que no está dispuesto a desmentir cada rumor que se publica acerca de él, pues su prioridad es terminar de buena manera la temporada con el Atlético de Madrid.

“Prefiero no gastar energía en eso y enfocarme en lo que estamos haciendo acá en el Atleti. No puedo salir a aclarar o desmentir cada cosa que se publica, porque termina siendo una bola de nieve de mentiras”, subrayó.

La postura del Atlético de Madrid tras interés de Barcelona en Julián Álvarez

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, afirmó que es normal que un club como el Barcelona quiere tener en su plantilla a un futbolista con la calidad de Julián Álvarez.

“No estoy en la cabeza de Julián Álvarez. Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el Barcelona. Es normal porque es muy bueno”, enfatizó el Cholo Simeone ante los medios de comunicación.

La Temporada 2025-2026 es la segunda de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, equipo al que se unió en el verano del 2024 procedente del Manchester City.

EVG