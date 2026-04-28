¡OFICIAL! Miguel Herrera es nuevo entrenador del Atlante para su regreso a la Liga MX

Después de 14 años, el Atlante realizará su regreso a la Primera División del futbol mexicano y, tras hacerse oficial la noticia, la directiva sigue preparando algunos detalles para su debut en el próximo Apertura 2026, anunciando a Miguel Herrera como su nuevo entrenador.

A pesar de no poner su imagen de forma clara, el Atlante publicó en sus redes sociales una foto en donde se puede ver la silueta del ‘Piojo’ Herrera con la frase “ESTAMOS TRABAJANDO”, confirmando que el exestratega de Costa Rica tomará las riendas del club en su primera temporada de la Liga MX.

¿Cuál fue la última temporada del Atlante en la Liga MX?

El Atlante es un equipo que ha pasado momento históricos dentro de la Primera División del futbol mexicano, pero tras la desaparición del ascenso, los Potros de Hierro tuvieron que pasar un largo tiempo en la liga de plata.

El último torneo del Atlante fue el Clausura 2014, cuando sumó 18 unidades después de 17 jornadas, al cosechar cinco victorias, tres empates y nueve derrotas, confirmando su descenso tras perder 4-3 ante Santos en la Jornada 15.

Desde ese entonces, los Potros de Hierro jugaban en la Liga de Expansión y tras 14 años de espera lograron regresar a la máxima categoría tras la desaparición del Mazatlán.