Qatar rescata empate histórico ante una Suiza que queda a deber en su debut en la Copa del Mundo 2026

Qatar empata con Suiza en el debut de ambos en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Suiza quedó a deber en su debut en la Copa del Mundo 2026, pues dejó escapar una ventaja que tuvieron por más de 70 minutos y se dejaron empatar a un gol por Qatar al minuto 95′. El combinado qatarí consiguió su primer punto en la historia del torneo.

El tanto del cuadro europeo fue obra Breel Embolo de tiro penalti. Por parte de los asiáticos descontó Boualem Khoukhi, un hombre que entró a los libros de historia como el responsable de conseguir el primer empate para su país en una Copa del Mundo.

KHOUKHI HEADS HOME THE EQUALISER FOR QATAR IN THE 94th MINUTE!!! 🔥



Switzerland 🇨🇭 1-1 Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/GAVsn7z7Hk — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 13, 2026

Con este resultado todos los equipos del Grupo B están empatados. Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia tienen 1 punto luego de igualar en sus respectivos duelos. Curiosamente todos empataron con marcador 1-1.

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Embolo, el símbolo en ataque de Suiza, llegó a 25 goles en 87 partidos con su selección. Su diana desde los 12 pasos al minuto 17 es su tercera en Mundiales. Además, Embolo se convirtió en el tercer jugador en la historia que anota sus primeros tres tantos a una selección de África, de Europa y Asia. En 2022 le marcó a Camerún y Serbia.

Los otros jugadores en este apartado son el colombiano James Rodríguez (Costa de Marfil, Grecia y Japón) y el ruso Artem Dzyuba (Arabia Saudita, Egipto y España).

Una curiosidad es que el centro de entrenamiento de Suiza está en una zona montañosa en San Diego, California, y hay carteles que dicen “Cuidado con las serpientes”, porque pueden salir reptiles venenosos.

En la previa se esperaba una fácil victoria de Suiza, que falló por completo. El combinado europeo se mostró falto de creatividad y pegada. Aunque Breel Embolo anotó gol, estuvo impreciso en controles y casi al final del juego desperdició una opción por una mala toma de decisión.

Del otro lado, Qatar fue lo que se esperaba, un equipo que apeló más al empuje y corazón que al buen futbol. El entrenador del equipo es el español Julen Lopetegui, quien dirigirá la Copa del Mundo que se le negó hace cuatro años. Fue despedido de España el día antes del inicio de la justa,

Lopetegui se encontró con un equipo bicampeón de Asia y su camino ha sido turbulento, con victorias importantes para calificar al Mundial 2026, pero con la decepcionante eliminación en fase de grupos de la Copa Árabe.

El siguiente partido de Suiza es ante Bosnia en Los Ángeles. Mientras que Qatar se enfrenta a la anfitriona Canadá en Vancouver.

Asientos vacíos para ver a Suiza y Qatar en el Mundial

El partido de la Copa del Mundo 2026 entre Qatar y Suiza aparentemente se disputó ante un gran número de asientos vacíos en el Levi’s Stadium del área de la Bahía de San Francisco.

En una tarde de junio inusualmente cálida, muchos de esos asientos desocupados estaban del lado este del estadio, el cual puede calentarse mucho durante gran parte del año. También los aficionados suizos, vestidos de un rojo intenso, se confundían entre los asientos vacíos, también de color rojo.

La FIFA señaló que el gran número de asientos vacíos durante el partido del jueves entre Corea del Sur y la República Checa en Guadalajara se debió a que muchos de l os aficionados vieron el encuentro desde los pasillos con puestos de alimentos y bebidas.

Durante los partidos de la NFL en Levi’s Stadium, las multitudes suelen llegar tarde debido a que se reúnen fuera del inmueble para comer y beber, lo cual no está permitido en los partidos del Mundial. Eso facilitó un ingreso fluido el sábado, mientras se formaban pequeñas filas varias horas antes del saque inicial.

El Levi’s Stadium tiene capacidad para 68.500 personas en partidos de la NFL, pero puede ampliarse a más de 70.000 para encuentros de futbol. Brasil y Colombia convocaron a 70.971 espectadores hace dos años para su duelo de la fase de grupos de la Copa América. El estadio en Santa Clara albergó el Super Bowl hace apenas cuatro meses.

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