Javier Aguirre y los tres grandes cambios en el 11 inicial para enfrentar a Corea en la Copa del Mundo 2026

Todo el plantel de la Selección Mexicana en el debut en la Copa del Mundo 2026

El camino de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 sigue con el segundo duelo de la fase de grupos ante Corea del Sur, cotejo en donde Javier Aguirre mandaría tres modificaciones en el 11 titular con respecto a lo que fue la inauguración en el Estadio Azteca.

México se mide a Corea en Guadalajara, en donde el Vasco debe hacer un movimiento obligado por la expulsión de César Montes. En lugar del Cachorro entrará Edson Álvarez, como se adelantó desde la conferencia de prensa pots victoria en el debut mundialista.

Los otros dos movimientos, de acuerdo con el reportero Gibrán Araige, son por decisión técnica. Brian Gutiérrez saldrá del 11 inicial y entrará la sensación Gilberto Mora. También estará de arranque Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



¿QUÉ LES PARECE ESTE 11 TITULAR PARA ENFRENTAR A REPÚBLICA DE COREA 🇰🇷 ?



• Tres cambios

• Edson x Montes (suspendido)

• Mora x Brian

• Sánchez x Reyes



¿Qué le moverían ustedes?…Los leo👀 pic.twitter.com/WJAT0XQpLZ — Gibrán Araige (@GibranAraige) June 13, 2026

Los cambios de México para iniciar ante Corea

Edson Álvarez por César Montes

Gilberto Mora por Brian Gutiérrez

Jorge Sánchez por Israel Reyes

Mora va por primera titularidad en Copa del Mundo

Gilberto Mora debutó con 17 años en una Copa del Mundo en el juego inaugural entre México y Sudáfrica. Entró de cambio en el segundo tiempo, pero parece que tendrá oportunidad de iniciar como titular ante Corea del Sur.

Mora, la joya más importante de México, recibiría la oportunidad en lugar de Brian Gutiérrez, un jugador que quedó marcado por errores puntuales en el primer duelo, motivo por el cual Javier Aguirre lo pondría en la banca.

Gutiérrez, mediocampista de las Chivas, es un volante que puede ganar tercera altura y llenar de ritmo al cuadro azteca. En la inauguración del Mundial 2026 tuvo buenas incorporaciones, pero falló un disparo frente al arco, rematando apresuradamente y errando pases de rutina para un jugador de su nivel, situaciones que molestaron al Vasco.

El otro cambio está en la lateral derecha. El defensor del América, Israel Reyes, sale para darle su lugar a Jorge Sánchez, quien entraría por su velocidad, pues Corea del Sur es un equipo con más dinámica y con elementos que juegan más por la banda.

¡La jugada, las fotos, el festejo! 😍#LaRáfaga del golazo de Julián Quiñones, de la primera anotación en este Mundial. ¡Disfrútenlo! ⚽#SomosMéxico pic.twitter.com/hAFopeUuY2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2026

¿Cuándo juegan México y Corea del Sur?

El siguiente duelo de México en la Copa del Mundo 2026 es el 18 de junio en la cancha del Estadio AKRON, que por primera vez en la historia recibe un duelo tricolor en la máxima cita de la FIFA.

Los Aztecas y los Guerreros de Taeguk no son ningunos desconocidos el uno del otro, pues cuenta con una rivalidad amplia para lo distante que están en cuanto a ubicación geográfica.

Han existido 19 encuentros en diversos tipos de torneos. El récord favorece ligeramente a los coreanos con ocho victorias, con cuatro empates y siete victorias para México.

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