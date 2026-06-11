“Canelo” Álvarez entrega a Julián Quiñones el premio MVP tras el triunfo de México en el Mundial 2026

La fiesta de México tras su debut victorioso en el Mundial 2026 tuvo un invitado de lujo. Saúl “Canelo” Álvarez apareció en los festejos de la Selección Mexicana después del triunfo 2-0 sobre Sudáfrica y protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al entregar el reconocimiento de Jugador Más Valioso (MVP) a Julián Quiñones.

¡Y aquí está el video que esperaban! 🤩📹



El GOOOL de Quiñones, el primero de esta Copa del Mundo. 💥🌎



Tercer gol más rápido de México en Mundiales.pic.twitter.com/50sKJkXUsW#SomosMéxico | #FWC26 | #J1 | #FIFAWorldCup — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

El delantero del Tricolor fue elegido como la figura del encuentro luego de abrir el marcador apenas al minuto 8, en una acción que terminó convirtiéndose en el primer gol del Mundial 2026. El reconocimiento llegó de manos de uno de los deportistas más importantes en la historia reciente de México.

La imagen rápidamente se volvió viral entre los aficionados. De un lado estaba Quiñones, el hombre que inauguró la cuenta goleadora del Mundial; del otro, “Canelo”, campeón mundial de boxeo y uno de los máximos exponentes del deporte mexicano a nivel internacional.

Quiñones, el hombre del primer gol

La actuación del futbolista de 29 años de edad fue determinante para el debut del combinado azteca. El nacido en Colombia aprovechó una recuperación de Erik Lira en territorio rival para definir frente al arco y adelantar a México en el Estadio Ciudad de México.

El tanto tuvo un valor histórico, ya que no solo encaminó el triunfo mexicano, sino que convirtió al delantero naturalizado mexicano en el autor del primer gol en la justa 2026.

Además, el atacante de Al Qadsiah se convirtió en apenas el segundo futbolista naturalizado en marcar con México en una Copa del Mundo, uniéndose a Antonio Naelson “Sinha” en una lista muy exclusiva dentro de la historia del futbol mexicano.

“Canelo” se suma a la fiesta

La presencia de “Canelo” Álvarez en la celebración no pasó desapercibida. El campeón mexicano había asistido previamente al partido inaugural y fue uno de los invitados especiales que acompañaron a la afición en el arranque de la justa mundialista.

Tras el encuentro, el tapatío se acercó a los protagonistas de la victoria mexicana para felicitarlos por el resultado. Entre ellos destacó Armando “La Hormiga” González, otra de las figuras señaladas por los aficionados tras la presentación del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

¡Felicitaciones entre grandes! 🔥



Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue a celebrar junto con Julián Quiñones y Armando ‘La Hormiga’ González el triunfo de México ante Sudáfrica, en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca



🔴 Los… pic.twitter.com/dvtwOktQpY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

La fotografía y los videos del encuentro reunieron a algunas de las figuras más representativas del deporte mexicano actual, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Unión de dos ídolos mexicanos

Más allá de la victoria sobre Sudáfrica, la imagen entre “Canelo” y Quiñones simbolizó uno de los mensajes más poderosos de la noche: la unión del deporte mexicano en torno al Mundial 2026.

Por un lado, el boxeador que ha dominado escenarios internacionales durante más de una década. Por el otro, el delantero que vive el mejor momento de su carrera futbolística.

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