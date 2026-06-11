¿Quién es Julián Quiñones, el jugador que marcó el primer gol de México en el Mundial 2026?

El delantero se estrenó como goleador del Tricolor en su primer Mundial.

Julián Quiñones se convirtió en el futbolista que marcó el primer gol de México en el Mundial 2026. El delantero nacido en Colombia y naturalizado mexicano abrió el marcador ante Sudáfrica apenas al minuto 9, convirtiéndose en el jugador número 45 del Tricolor en anotar en un Mundial y en el autor del primer gol de la justa de 2026.

El atacante, de 29 años de edad, aprovechó un error en la salida de los Bafana Bafana para marcar el primer gol del encuentro inaugural y adelantar a la Selección Mexicana en el partido disputado en el Estadio Ciudad de México.

La jugada nació de la presión alta de México. Erik Lira recuperó el balón en terreno rival tras un error de los sudafricanos y el esférico quedó a merced de Quiñones, quien no desaprovechó la oportunidad y definió para vencer al guardameta africano al minuto 9 del encuentro.

De Colombia al Tricolor

La historia de Julián Quiñones es una de las más particulares del futbol mexicano reciente. Nacido el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Colombia, llegó a México siendo muy joven para incorporarse al futbol profesional.

Su talento lo llevó a destacar con Tigres, Lobos BUAP, Atlas y América, donde se consolidó como uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX. Tras varios años en el país, obtuvo la nacionalidad mexicana y en noviembre de 2023 debutó oficialmente con la Selección Mexicana.

Desde entonces, el atacante fue ganando espacio dentro del proyecto del Tricolor hasta convertirse en una de las principales opciones ofensivas para la Copa del Mundo de 2026.

El goleador que conquistó Arabia

La convocatoria de Quiñones al Mundial estuvo respaldada por una temporada espectacular con Al Qadsiah, club de la Liga Profesional Saudí.

El delantero cerró la campaña 2025 con 33 goles en 31 partidos, una cifra que le permitió conquistar el campeonato de goleo por encima de figuras internacionales como Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Su explosión goleadora no fue producto de una sola temporada. En la campaña anterior ya había firmado 20 anotaciones, por lo que acumuló 53 goles en dos años con el conjunto saudí. Su rendimiento fue tan destacado que el club decidió renovarlo hasta 2029.

Un lugar en la historia mundialista

A sus 29 años, Julián Quiñones llegó al Mundial 2026 atravesando el mejor momento de su carrera. Potencia física, velocidad y contundencia frente al arco lo convirtieron en uno de los futbolistas mexicanos con mejor presente de cara a la justa mundialista.

Ahora, además de presumir el título de goleador en Arabia Saudita, puede presumir un logro que pocos jugadores alcanzan: ser el autor del primer gol del Mundial 2026, un instante que quedará grabado para siempre en la memoria del futbol mexicano.

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