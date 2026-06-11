Así se vivió el nuevo protocolo de Himnos Nacionales en la Copa del Mundo 2026 en el México vs Sudáfrica (VIDEO)

La Federación Internacional del Futbol Asociación (FIFA) anunció modificaciones para las ceremonias previas a los partidos de la Copa Mundial 2026, siendo la primera vez que se vio el nuevo formato en el México vs Sudáfrica.

En sus redes sociales el presidente del ente, Gianni Infantino, informó de los cambios, que serán muchos e importantes, ya que ahora los equipos no se formarán como lo hacían tradicionalmente en fila.

El himno de México en el Estadio Azteca.



QUÉ ABSOLUTA BARBARIDAD. pic.twitter.com/jl9fpYSfCE — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 11, 2026

Se contó con una ceremonia rediseñada de 360 ​​grados que involucrará a todos los aficionados en el estadio, incluyendo pancartas con las banderas de los países y elementos en el campo diseñados para crear una experiencia única e inmersiva desde cada asiento, así como nuevos elementos visuales, desde arcos de entrada de jugadores hasta banderas de mano, que intensificarán la emoción, con funciones mejoradas para partidos selectos.

Que todos los jugadores y árbitros se miren en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenecerá a los equipos y a todos los presentes en el estadio.

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