Atlante rescata el empate ante el América en su regreso al Estadio Azteca tras 19 años

El Atlante recibió al América en la cancha del Estadio Azteca para disputar su primer partido de local en el Apertura 2026, compromiso que terminó en empate 1-1 tras el gol de Eugenio Pizzuto, futbolista que lleva dos goles en la actual campaña en dos encuentros disputados.

Los Potros de Hierro volvieron a la primera división después de 12 años, pero tuvieron que pasar 19 años para que los azulgranas volvieran a tener un encuentro como local en la cancha del Estadio Azteca. La última vez fue en la Jornada 17 del Clausura 2007, antes de que el Atlante se mudara a Cancún.

¡Aquí les dejo el tanto con el que se abrió el marcador esta noche en Santa Úrsula! 🏟️⚽



Borja volando como auténtica paloma para adelantar al @ClubAmerica.🕊️🪽#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #ATLAME pic.twitter.com/TRkAYYwR03 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2026

Cristian Borja fue el encargado de abrir el marcador a los 21 minutos de tiempo corrido. El lateral colombiano entró solo en el área e Isaías Violante encaró a dos rivales, se los quitó de encima y mandó un servicio a la zona de Borja, quien remató a escasos metros del arquero azulgrana para mandar a guardar la esférica.

Después de eso se pensaba que las Águilas comenzarían a apretar al rival y buscar el segundo tanto, pero el Atlante fue el conjunto que comenzó a ser mejor en el cotejo y les rindió frutos en la segunda parte del compromiso. Los Potros de Hierro tuvieron una jugada por la banda izquierda y el balón terminó del otro lado en los pies de Eugenio Pizzuto, quien sacó un disparo entre las piernas de Rodolfo Cota para igualar los tablones en la actualidad.

Con este resultado, el Atlante suma su primer punto del torneo en el Apertura 2026 y no fue una misión sencilla para los pupilos de Miguel Herrera al medirse ante el América de Guillermo Almada en su regreso a la primera división del futbol mexicano.

¡Y el Coloso de Santa Úrsula volvió a vibrar con un grito de gol muy especial, un estallido teñido de AZULGRANA! 💙❤️



Pizzuto anota el primer gol del @Atlante en casa en el torneo. 🐴#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #ATLAME pic.twitter.com/Dk0W6RIs02 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 25, 2026

Tijuana derrota al León para seguir invicto y con dos victorias

Tijuana arrancó su participación en el Apertura 2026 venciendo a los Tigres por marcador de 3-1 y en la Jornada 2 del torneo local logró derrotar al León para mantenerse invictos y con dos victorias de dos posibles en el certamen.

Gilberto Mora entró al segundo tiempo del partido en el lugar de Ángel Zapata y fue el anotador del único tanto del encuentro después de convertir una pena máxima por gol, aunque los Xolos ya habían errado un penalti en el primer tiempo, el cual fue detenido por Óscar García.

El equipo de Sebastián Abreu se coloca en el primer lugar de la tabla general después de sus dos victorias consecutivas en el torneo y podrían ser una de las sorpresas de este semestre en el torneo local.

DCO