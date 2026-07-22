TV Azteca le da la bienvenida al Atlante para el Apertura 2026 | VIDEOS

El Atlante, uno de los clubes más históricos del futbol mexicano, está de regreso en la Liga MX después de 12 años.

TV Azteca es la nueva casa de los Potros de Hierro, cuyos encuentros como local podrán verse en la señal de la televisora del Ajusco a partir del próximo viernes 24 de julio.

En un evento realizado en las instalaciones de TV Azteca, el comentarista Antonio Rosique fue el encargado de darle la bienvenida al equipo del Pueblo en una conferencia en la que estuvieron Emilio Escalante padre e hijo, presidente y vicepresidente del Atlante, respectivamente, además de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, el único sobreviviente del más reciente título de Liga MX del club en el Apertura 2007.

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“Es un orgullo estar al frente de este equipo. Estamos comprometidos en regresar al equipo a lo que era en años anteriores”, aseguró el presidente Emilio Escalante ante la prensa.

“Somos el equipo del pueblo, muy chilango”, dijo por su parte el vicepresidente Emilio Escalante García.

Desde TV Azteca aseguran que a los viernes botaneros les hacía falta un equipo con garra, y ese toque llegará con el Atlante. 🐴⚽

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América, primera prueba del Atlante en TV Azteca

El América será el rival ante el que el Atlante se estrene en TV Azteca, eh duelo a celebrarse el próximo viernes 24 de julio en la cancha del Estadio Azteca.

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez conoce muy bien esta clase de juegos, pues en diversas ocasiones enfrentó con los azulgranas a las Águilas e incluso en su momento formó parte del club azulcrema, con el que también fue campeón.

El ‘Hobbit’, un icono de los Potros de Hierro, resaltó que sus compañeros y él necesitan ser intensos ante los de Coapa para obtener un buen resultado.

“Tenemos que hacer un partido muy intenso ante el América; son juegos que visten”, aseveró Bermúdez, quién también dejó en claro que el objetivo del Atlante en su vuelta a la Liga MX es clasificar a la Liguilla y pelear por el título.

Atlante regresa a CDMX

Pasaron casi dos décadas para que el Atlante regresara a jugar como local en el Estadio Azteca, que había dejado de ser su casa en 2007, cuando se mudó a Cancún, Quintana Roo.

A partir del Apertura 2026, los azulgranas vivirán su cuarta etapa en el Coloso de Santa Úrsula, su hogar de 1966 a 1983, de 1996 a 2000 y de 2004 a 2007.

"Tenemos que hacer un partido muy intenso ante América; son encuentros que visten", afirmó el 'Hobbit' Bermúdez previo al primer juego como local del Atlante en su regreso al Estadio Azteca. 🏟️⚽

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