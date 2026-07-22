En España piden que Infantino no continúe en FIFA

“GIANNI INFANTINO debería dimitir como presidente de la FIFA por destruir la industria del futbol al ampliar las competiciones internacionales”, manifestó el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

No es la primera vez que arremete contra Infantino por la congestión del calendario y por considerar una propuesta para ampliar el Mundial masculino de 2030 de 48 selecciones a 64.

“Aumentar el número de selecciones no tiene sentido. La industria del futbol no es solo el Mundial, que es el evento más importante. Pero no todo puede girar en torno al Mundial”, declaró Tebas a La Gazzetta dello Sport.

“A mi juicio, sí, creo que su tiempo se ha acabado”, afirmó sobre Infantino. “Sin embargo, cuenta con el apoyo del sistema y de las federaciones, así que no hay mucho más que añadir, ¿no? No hay un candidato opositor; nadie quiere presentarse sólo para perder. Este es el sistema y está podrido desde la raíz”.

EL TIP: EL DIRECTIVO anunció que se postularía a la reelección para un cuarto mandato como presidente. La votación para el periodo 2027–2031 será el 18 de marzo de 2027.

“No debería seguir, pero no se irá. He escuchado a mucha gente que está en contra de Infantino. Lo dicen, pero luego no hacen nada. No sé qué es peor, el silencio o la complicidad, porque quienes guardan silencio son perfectamente conscientes del daño en el futbol”.

La Conmebol, el organismo rector del futbol sudamericano, ha presentado una propuesta oficial para ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones. La competición ya está encaminada a ser la edición más extensa, con seis países anfitriones repartidos en tres continentes.

También criticó al organismo rector del futbol del orbe por las nuevas pausas de hidratación implementadas en el Mundial que terminó el domingo, así como por el descanso de 27 minutos (en lugar de los 15 habituales) durante la final en la que España derrotó 1-0 a Argentina.

Las pausas de hidratación a mitad de cada tiempo se introdujeron para ayudar a los jugadores a sobrellevar el calor del verano en Estados Unidos, Canadá y México. Pero los críticos sostienen que tuvieron consecuencias no previstas.