Pumas logra su primer triunfo del Apertura 2026 con remontada sobre el Toluca; resumen y goles

Sebastián Córdova festeja el segundo gol de Pumas sobre Toluca en la Jornada 2 del Apertura 2026.

Pumas dejó atrás la goleada sufrida a manos de Pachuca en su debut en el Apertura 2026, luego de que este martes derrotó 2-1 a domicilio al Toluca en la Jornada 2, consiguiendo su primer triunfo del campeonato y también el primero bajo la dirección técnica del argentino Esteban Solari.

Los Diablos Rojos pegaron primero y al minuto 14 ya lo ganaban con gol de Jorge Díaz Price, quien aprovechó una salida en falso de Keylor Navas para aventajar a los de casa.

¡Goool de Pumas!



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¡LOS PUMAS LE DIERON LA VUELTA! 😵🤩



Sebastián Córdova se estrenó con los Pumas, los Universitarios se ponen al frente del marcador.



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Víctor Arteaga emparejó los cartones al minuto 57 con un disparo raso por abajo para dejar sin oportunidad a Hugo González. Tan sólo seis minutos más tarde los del Pedregal le dieron la vuelta, y lo hicieron con un gol de cabeza de Sebastián Córdova, quien el semestre pasado defendió la camiseta escarlata.

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Toluca, con la mente puesta en el Campeón de Campeones

El cotejo entre Toluca y Pumas se adelantó debido a que el próximo sábado 25 de julio los mexiquenses enfrentarán al Cruz Azul por el trofeo del Campeón de Campeones.

El encuentro entre los Diablos Rojos y La Máquina tendrá como sede el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

EVG