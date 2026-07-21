Cruz Azul viene de atrás y derrota al Puebla en el arranque de la Jornada 2 del Apertura 2026; resumen y goles

Luka Romero festeja su gol en el Cruz Azul vs Puebla de la Jornada 2 del Apertura 2026.

Con anotaciones de Luka Romero y Christian Ebere, el campeón Cruz Azul superó 2-1 al Puebla en el inicio de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. Tal y como ocurrió ante Atlético de San Luis en la Fecha 1, los capitalinos vinieron de atrás para obtener los tres puntos en el duelo celebrado en el Estadio Azteca.

Fernando Monarrez abrió el marcador al minuto 28 para poner adelante a La Franja con un tiro raso fuera del área, luego de recibir un pase de Alberto Herrera.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡LUKA ROMERO LO EMPATA!⚽🔥



Cabezazo letal de Romero. Entró solo al área para el 1-1 #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/eFS4fWPyvw — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 22, 2026

¡GOOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡EBERE PONE EL 2-1! 🚂



¡Golazo de la Máquina! #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/CHD4huaSTP — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 22, 2026

¡GOOOOOL DEL PUEBLA! ¡YA LO GANA LA FRANJA! ⚽🔥



Monarrez Ochoa se estrena como goleador con un izquierdazo de larga distancia para vencer a Mier #TuLigaLateAqui pic.twitter.com/2KfP7mOuka — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 22, 2026

La Máquina logró la paridad justo antes del descanso, cuando al minuto 44 apareció Luka Romero con un remate de cabeza en el corazón del área, a centro de Jeremy Márquez.

Cruz Azul insiste y se lleva la victoria

Cruz Azul se hizo del balón y de las oportunidades desde el comienzo del segundo tiempo en el Coloso de Santa Úrsula. Una de esas ocasiones fue un disparo de Agustín Palavecino al minuto 72.

Al minuto 79 el travesaño le negó a los celestes su segunda anotación de la noche, luego de un potente tiro de Agustín Palavecino. Poco después, el nigeriano Christian Ebere remató directo a las manos de Ricardo Gutiérrez.

Pero el delantero africano tuvo su revancha en la siguiente jugada y al 82′ puso el 2-1 a favor de La Máquina al definir de derecha en el área, tras pase de José Paradela.

¿Por qué jugaron en martes Cruz Azul y Puebla?

El partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 entre Cruz Azul y Puebla se adelantó debido a que el próximo sábado 25 de julio La Máquina enfrentará al Toluca en el Campeón de Campeones.

El cotejo entre los cementeros y los Diablos Rojos se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. En Liga MX, el próximo encuentro de los dirigidos por Joel Huiqui está programado para el 1 de agosto, cuando enfrente como local al Atlante.

Por su parte, el Puebla regresa a la actividad el próximo 31 de julio y lo hará como local contra las Chivas en actividad de la tercera fecha.

EVG