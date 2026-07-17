Cruz Azul evita una catástrofe y rescata la victoria ante el Atlético de San Luis en su debut; Atlas derrota al León

El actual campeón de la Liga MX debutó en el Estadio Alfonso Lastras enfrentándose al Atlético de San Luis, encuentro que terminó rescatando el Cruz Azul para llevarse los tres puntos en su debut en el Apertura 2026. Los cementeros se recuperaron de un déficit de dos goles a cero.

El primer tiempo terminó con la paridad 0-0 en el marcador y fue hasta el segundo tiempo cuando empezaron a caer los goles, al final del encuentro Jeremy Márquez le dio la victoria al equipo de Joel Huiqui para iniciar el torneo con el pie derecho.

Sébastien Salles-Lamonge fue el encargado de abrir el marcador a los 46 minutos de tiempo corrido. El mediocampista francés contacto la pelota en los linderos del área con una volea y mandó a guardar la esférica al ángulo derecho de Kevin Mier, marcando el primer tanto de los potosinos en el certamen.

¡Qué manera de estrenarse en el torneo! 🚀



Así fue el golazo de Salles-Lamonge, el primero de @AtletideSanLuis en el torneo. 🔥#J1 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/xJh9Kb9Io9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 18, 2026

¡Primer grito de gol en México! 🔥



Así fue la definición de Rafael Llorente, quien marcó su primer gol en la #LigaBBVAMX con la camiseta del @AtletideSanLuis. 🇪🇸#J1 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/ScXxiISArT — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 18, 2026

El conjunto local se fue arriba en el marcador 2-0 y se veía imposible para el Cruz Azul rescatar la victoria, aunque al campeón nunca se le debe de dar por vencido hasta que se escucha el silbatazo final. Rafael Llorente marcó su primer gol en la Liga MX y dio la ventaja para el conjunto que dirige Diego Mejía.

El show del Cruz Azul inició al minuto 63 de juego cuando el VAR mandó a llamar al árbitro central por una posible falta dentro del área de la defensa del San Luis. La decisión final fue pena máxima para la Máquina y Gabriel ‘Toro’ Fernández convirtió el penalti por gol para poner a un gol a los campeones.

Jeremy Márquez fue el héroe del Cruz Azul en este partido al marcar un doblete, su primera anotación fue al minuto 81 para emparejar los cartones y darle vida al equipo de Joel Huiqui en el compromiso y al 93′ de tiempo corrido el extremo mexicano apareció dentro del área y con un disparo cruzado le dio la victoria a los cementeros en su debut del torneo local.

¡Jeremy apareció en el momento justo! 💥



Así fue el gol de Márquez que emparejó el partido y encendió el duelo en tierras potosinas. 🔥#J1 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/QFe0PNllam — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 18, 2026

Atlas derrotó al León en el debut de Hernán Crespo en la Liga MX

Atlas inició una nueva era en la historia del club al tener nuevos dueños al cargo del equipo y un nuevo entrenador para esta temporada, que es Hernán Crespo y está realizando su debut en el futbol mexicano con una victoria sobre los Panzas Verdes.

La Academia marcó tres tantos en el compromiso para llevarse la victoria 3-2 sobre el León. Con goles de Aldo Rocha, Arturo González y su flamante refuerzo Duk, fue como los Zorros sumaron sus primeros tres puntos del certamen y lo hicieron de visita.

El equipo de Hernán Crespo podría ser una de las sorpresas esta temporada en la Liga MX con los refuerzos que lograron concretar, uno de ellos fue Jorge Sánchez que regresó de Europa tras su paso por el PAOK para seguir su carrera en el Atlas.

DCO