Así fue el regreso del Atlante a la Liga MX con Miguel Herrera como su entrenador

El Atlante disputa el primer partido del Apertura 2026 ante el Necaxa.

Después de 12 años de jugar en la liga de Expansión MX, el Atlante logró regresar al máximo circuito del futbol mexicano gracias a la desaparición del Mazatlán. Los Potros de Hierro fueron afortunados al debutar en su regreso a la Liga MX en el primer encuentro del torneo ante el Necaxa.

El conjunto azulgrana designó a Miguel Herrera como su entrenador para su nueva aventura en la Liga MX y firmaron a algunos jugadores con experiencia en primera división para hacer un buen papel en su torneo debut. El Atlante jugará en el Estadio Azteca sus partidos de local.

Somos la Familia Azulgrana, ya regresamos y estamos contigo, Hardy 🫂 pic.twitter.com/s5qsQWMk2u — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 17, 2026

Esta fue la primera alineación de Miguel Herrera con el Atlante

Miguel Herrera será el encargado de guiar al Atlante en su primera temporada en la Liga MX y su debut fue ante el Necaxa en el Estadio Victoria, en donde comenzará a probar a sus futbolistas para definir quienes serán los titulares en la campaña.

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Armando Escobar, Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Nicolás Carrera y Walter Portales.

Mediocampistas: Luis Calzadilla, Martín Fernández y Eugenio Pizzuto

Delanteros: Joaquín Moxica y Luis Puente

Estos fueron los jugadores que formaron parte del primer once titular del Atlante en su regreso a la Liga MX. En la banca, los azulgranas tienen futbolistas como Roberto Barragán, Axl Padilla, Javier Ibarra, Walter Clar o Jairón Charcopa.

DCO